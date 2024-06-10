Жительница уральского региона пожаловалась на дорогие внутренние туры по Оби

Одна из жительниц Салехарда поделилась своим недовольством высокими ценами на отдых во время путешествия по Оби в июле. Она высказала свое разочарование в сообществе «Подслушано в Салехарде» на платформе «ВКонтакте».

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Женщина рассказала, что подала заявку на тур «Сургут — Салехард — Тобольск» на теплоходе «Северная сказка» с 28 июля по 7 августа 2024 года. Однако она была шокирована, когда оператор сообщил ей цену за одноместную каюту — 269 000 рублей, передает портал «Север-Пресс».

По ее словам, размещение в трехместной каюте обойдется в 160 тысяч рублей, что означает, что семье из трех человек придется заплатить целых 480 тысяч рублей за весь тур. Такая высокая цена не подходит многим, возмутилась женщина.

Жительница Салехарда отметила абсурдность таких цен, особенно в контексте внутреннего туризма, упомянув, что билет на поезд Метеор Березово — Салехард — Мужи стоит всего 3220 рублей для взрослого.

Ранее в Салехарде начали поиск подрядчика для реставрации стеля «80 лет ЯНАО», а также авиакомпания «Ямал» заявила, что девушка не смогла попасть на борт по своей вине.