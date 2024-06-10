В аэропорту Казани ввели ограничения на прием и отправку рейсов

Аэропорт Казани временно ограничил полеты. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

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Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы с 8:02 по московскому времени. Меры введены для обеспечения безопасности полетов.

"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет", — следует из публикации в Telegram-канале.



Самолеты, направляющиеся в Казань, из-за временных ограничений перенаправлены на запасные аэродромы в Нижнекамск и Самару.

Временные ограничения для обеспечения безопасности были также введены в казанском аэропорту 3 июня.

Утром 31 мая в аэропортах Казани и Нижнекамска также ввели временные ограничения для обеспечения безопасности пассажиров. Казанский аэропорт не принимал и не отправлял самолеты с 5:57 по московскому времени, а Нижнекамск ограничил полеты с 6:24 по московскому времени.

Похожая ситуация с аэропортами произошла 15 мая. В этот день временные ограничения ввели в 8:30 по московскому времени. В пресс-службе Росавиации отметили, что безопасность полетов является главным приоритетом экипажей самолетов, авиадиспетчеров и служб аэропортов.