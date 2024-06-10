Ради каких водопадов стоит побывать в Карелии

Визитная карточка природы

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Карелия — это лес, вода и камень. Ученые насчитывают в республике около 65 тыс. озер и около 27 тыс. рек. Представить себе это очень трудно, целиком осмотреть водное богатство края за одну поездку — невозможно. Однако природа как будто специально облегчила задачу любознательным туристам и разбросала по карельским рекам удивительные объекты, средоточие всего, что человек жаждет увидеть в местной природе, — равнинные водопады.

"Водопады как часть озерно-речных систем Карелии — это одна из визитных карточек природы нашей республики. Для гидрографической сети Карелии как раз характерно наличие водопадов, порогов, потому что реки у нас достаточно молодые, они образовались всего лишь 10–12 тыс. лет назад, когда сошел ледник, и поэтому, конечно же, реки не смогли прорезать себе путь в твердых кристаллических породах, которые характерны для территории республики", — рассказал старший научный сотрудник Института водных проблем Севера КарНЦ РАН, доцент кафедры туризма ПетрГУ Максим Потахин. "Конечно, ландшафт Карелии очень благоприятствует водопадам, потому что главный скульптор карельской природы — это ледник. И он тут наворотил скал, а наши реки — это не равнинные русские реки, это горные ручьи. Они не Ока и не Волга-матушка. Вообще, это тема отдельная, Карелия и вода. 65 тыс. озер и 27 тыс. рек в республике. Тут ледник рыдал! И наплакал", — эмоционально говорит директор Национального музея Карелии Михаил Гольденберг.



Алмазная гора Державина

Среди равнинных водопадов Кивач — самый известный в Карелии, а может быть, и во всей России. Удивительный по красоте и мощи природный объект находится на реке Суна в Кондопожском районе республики, в 80 км от Петрозаводска. Кивач расположен на территории одноименного заповедника федерального значения, доступ к нему открыт круглый год. Своеобразным первооткрывателем Кивача стал поэт и путешественник Гавриил Державин. Его ода "Водопад", опубликованная в 1791 году (по другим данным, в 1794-м), сделала Кивач знаменитым на всю Российскую империю.

"Безусловно, одна из достопримечательностей Карелии: "Алмазна сыплется гора с высот четыремя скалами…" Очень философское произведение. Да, немного корявое по поэтике, но у Державина всегда эта тема шла: "Река времен в своем стремленьи уносит все дела людей". Все в водопад уйдет, вся жизнь. Хоть ты царь, хоть ты раб, хоть ты кто. Все заберет жерло, сила воды", — говорит Михаил Гольденберг.



К Кивачу сейчас ежегодно устремляются сотни тысяч туристов. По данным минэка республики, в 2022 году туристы совершили в Карелию 1,4 млн поездок, в 2023-м — 1,6 млн. Кивач посетили 219,8 тыс. и 249 тыс. человек соответственно.

Когда же во Всемирной сети промелькнула информация о том, что карельский Кивач — второй по высоте равнинный водопад Европы, турфирмы с радостью растиражировали эти данные на своих ресурсах. Получилось привлекательно, но неверно.

"У нас есть база данных, где мы собрали информацию о водопадах, вообще, их около сотни уже набралось. И водопад Кивач по высоте получается всего лишь на 10-м месте. Тот же Юканкоски, или Белые мосты, имеет, по разным оценкам, высоту 16–18 м. На самом деле это ошибка, которая тиражируется на многих и многих сайтах, каждый второй пишет пост в соцсетях об этом. На сайте государственного заповедника "Кивач", по территории которого протекает одноименный водопад, написано, что он когда-то был вторым по высоте. Но и это не совсем верно. Если мы возьмем старые описания Гирвасского водопада, Поор-Порога или Кивача конца XIX — начала XX века, то увидим, что приводятся данные о том, что Поор-Порог и Гирвас выше Кивача", — сообщил Максим Потахин. "…Шумит, и средь густого бора / теряется в глуши потом; / туч чрез поток сверкает скоро; / под зыбким сводом древ, как сном / сокрыты, волны тихо льются, / рекою млечною влекутся". (Гавриил Державин, ода "Водопад").



Советское наследие, или Подарок российской палеовулканологии

Недалеко от Кивача, на той же реке Суна, пристрастный и терпеливый турист может увидеть сразу три удивительных объекта. Их при желании условно можно обозначить как древний, забытый и советский. Палеовулкан и два водопада. Средоточие природных артефактов находится рядом с поселком Гирвас. Один из здешних водопадов, Пор-Порог, или Поор-Порог (первая часть названия переводится с карельского языка как "водопад"), можно назвать одним из наименее посещаемых водопадов, известных в Карелии. А зря. Как минимум на примере Кивача и Поор-Порога можно увидеть, как водопады живут и умирают.

"Водопады Кивач и Поор-Порог когда-то представляли собой, можно сказать, единое целое, там даже квартировались отдыхающие в разных деревнях, в окрестностях, скажем, Уссуны (деревня в составе Гирвасского сельского поселения — прим. ТАСС). Художники, писатели работали в обоих местах. То есть исторически эти два водопада были известны. Кивач за счет того, что знаменитые поэты XVIII века и современные поэты посвящали ему много строк, плюс в советское время там образовался заповедник. Поэтому Кивач все знают. Поор-Порог сейчас не знают, потому что в советское время была организована гидроэлектростанция, водохранилище, и старое русло реки Суна было отрезано. Нижняя часть, где находятся Кивач и Поор-Порог, оказалась без воды. Причем если до водопада Кивач еще есть несколько озер, несколько водохранилищ, которые наполняются ручьями, то Поор-Порог воды лишился полностью", — рассказал фотограф, общественный деятель, автор канала "Карелия заповедная" Илья Тимин.



Пальеозерская ГЭС, о которой идет речь, конечно, "убила" Поор-Порог, но одновременно подарила нам новый водопад. Каждую весну, когда на гидроэлектростанции массово сбрасывают воду, десятки людей приезжают посмотреть на один из самых мощных водопадов Карелии.

Советские энергетики в своем желании приручить стихию неожиданно сделали на реке Суна подарок геологам. Новое русло обнажило настоящий палеовулкан, свидетель бурных геологических процессов, которые проходили на территории современной Карелии миллиарды лет назад.

"Очень часто в прессе, на разных сайтах встречаешь мнение, что это один из древнейших вулканов Карелии. Это некорректное утверждение, его возраст около 2 млрд лет, немного меньше — 1,97 млрд. И эта датировка у нас сомнений не вызывает. В это время на территории Карелии этот вулкан был не единственный, их были десятки. В принципе, Карелия около 2 млрд лет назад была активной вулканической страной. Нам всем повезло, что вулкан в Гирвасе находится рядом с современной дорогой (федеральной трассой "Кола" — прим. ТАСС), что делает его максимально доступным. В Гирвасе все в одном месте: хорошая обнаженность благодаря строительству Пальеозерской ГЭС, которое обнажило окрестные скалы, большая площадь, вскрытая новообразованным речным руслом, и внутри этого стока доступны прекрасно сохраненные геологические объекты. Это лавы, лавобрекчии (горные породы, которые попадают в лаву — прим. ТАСС), самое главное, это подводящие каналы типа трубок взрыва — то, по чему расплав (лава) очень быстро поднимается на поверхность", — сообщил директор Института геологии Карельского научного центра РАН Сергей Светов.



Все это делает Гирвасский палеовулкан прекрасным объектом туристического показа. В Инстиуте геологии даже разработали популярный ныне маршрут "Древние вулканы Карелии".

"Гирвасский вулкан стал основой туристического маршрута, который был продуман еще лет 20 назад. Позже мы предложили турфирмам вывести его на рынок. Сделаны путеводители, три-четыре года назад маршрут собирал примерно по 2 тыс. человек в год. Сейчас наверняка больше. Так что с Гирвасом нам повезло всем — и ученым, и жителям, и туристам", — сообщил Светов.



Вообще, в институте активно занимаются развитием туризма, в частности, издали один и готовят второй комикс для детей о путешествиях героев-зверей по самым известным геологическим местам Карелии: от горы Воттоваара до Гирвасского палеовулкана и Чертова Стула в окрестностях Петрозаводска.

Из всех трех памятников карельской природы в районе Гирваса туристической инфраструктурой снабдили пока только палеовулкан. Есть парковка, работает кафе. В идеале хорошо бы связать вулкан и окрестные водопады в единый туристический кластер. Понятно, что наибольшей популярностью он будет пользоваться весной, когда с ГЭС сбрасывают воду.

"Это красиво, это можно назвать современным памятником природы или даже современным памятником урбанизации, может быть, техногенных процессов, инициированных человеком. Термин еще надо придумать. Он поражает воображение, очень красивый", — заявил Илья Тимин.



Юканкоски, или Белые мосты

С карельского языка название природной достопримечательности в Питкярантском районе переводится как "порог Юкки". Финское слово "коски" отдельно переводится как "речной порог". Порог Юкки был назван так в честь хутора Юканконту, расположенного неподалеку. Второй вариант названия — от финского "белые мосты". Финны здесь делали белокаменный мост через реку Кулисмайоки. Сейчас от постройки остались только развалины. Иногда туристы путают мосты со столбами, но такое название неверно.

Водопад Юканкоски претендует на звание самого высокого в Южной Карелии и Северном Приладожье. По разным оценкам, вода почти вертикально падает с высоты от 16 до 18 м. Из года в год водопад набирает популярность среди туристов. По данным республиканского минэка, если в 2022 году его посетили 150 тыс., то годом позже — уже 170 тыс. туристов. За первый квартал текущего года Белые мосты приехали посмотреть 35 тыс. человек. И это еще до начала высокого турсезона.

Назвать Белые мосты объектом с развитой туристической инфраструктурой пока нельзя. В окрестных скалах есть деревянные лестницы и мостики, но до них еще нужно добраться. Полноценную асфальтированную дорогу к водопаду так и не построили, несмотря на заверения. Направление есть, но доступно оно только полноприводным автомобилям. Организованно туристов вообще возят "Уралами".

Душа природы или Disneyland?

Уникальные памятники природы Карелии очень хотелось бы обустроить для массового туристического показа.

"Например, в Приладожье есть такой водопад — Роскеланкоски, — рассказал Илья Тимин. — Он расположен в теневой зоне леса, который нависает над водой, она вытекает из-под скалы и течет по изломанным каменным ступеням. Вода чистая, хрустальная, за счет того, что она бьет по камням, создается впечатление, будто она белая — она пузырится, как молоко. Поэтому русские туристы, путешественники дали ему название Молочный водопад. Рядом озеро Андронинское, поэтому еще можно встретить название Андронинский водопад. И таких объектов очень много, часть из них известна только специалистам, лесникам. И сейчас организуются экспедиции энтузиастов по поиску таких водопадов. Затем идет поиск и сбор информации".



Все наши собеседники указывали на необходимость баланса между желанием заработать и необходимостью сохранить тот или иной природный объект в более или менее первозданном виде. Самые яркие примеры — горный парк "Рускеала", где мраморные разработки первой половины XIX века соседствуют с тарзанками и бургерами; или водопады Ахинкоски в Сортавальском районе, где снимали сцены фильма "…А зори здесь тихие". По мнению Максима Потахина, за всеми этими атрибутами современного туризма теряются сами памятники природы. В общем, считают исследователи, развитие туризма — цель актуальная, но Disneyland, пожалуй, устраивать не надо.