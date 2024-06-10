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Новый туристический кластер в Петербурге планируют открыть до 2030 года

На берегу Финского залива начнется строительство нового туристического комплекса «Санкт-Петербург Марина».

В Петербурге планируют открыть новый туристический кластер
© риа новости

Он будет работать круглый год, сообщает «АБН24». Строительство начнется с гидротехнических работ. Упорядочат прибрежную зону, после чего построят инженерную и транспортную инфраструктуру. Работы планируется начать в 2025 году. Мастер-план проекта почти завершен, специалисты занимаются разработкой градостроительной документации.

Ожидается, что новый курортный кластер будет открыт для посетителей и местных жителей к 2030 году.

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