В Петербурге планируют открыть новый туристический кластер

На берегу Финского залива начнется строительство нового туристического комплекса «Санкт-Петербург Марина».

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Он будет работать круглый год, сообщает «АБН24». Строительство начнется с гидротехнических работ. Упорядочат прибрежную зону, после чего построят инженерную и транспортную инфраструктуру. Работы планируется начать в 2025 году. Мастер-план проекта почти завершен, специалисты занимаются разработкой градостроительной документации.

Ожидается, что новый курортный кластер будет открыт для посетителей и местных жителей к 2030 году.