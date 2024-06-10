Турэксперт рассказал, куда пенсионеры могут отправиться в путешествие

Возраст не помеха для того, чтобы отправиться в путешествие. Как пенсионерам получить максимум незабываемых впечатлений в поездке, поделилась с «ФедералПресс» лектор Российского общества «Знание» и эксперт в сфере внутреннего туризма Анастасия Бокарева.

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«Лучший выбор – это программы рекреации и оздоровления, культурно-познавательные и гастрономические путешествия, комплексные и межрегиональные туры на поезде, морские и речные круизы», – рассказывает специалист.



Анастасия Бокарева рекомендует отправиться в здравницы и пансионаты на Кавказских Минеральных Водах или в Краснодарском крае. Но стоит помнить, что туда лучше ехать весной или осенью, ведь летом может быть очень жарко.

Культурно-познавательный компонент может быть реализован практически в любой поездке, ведь в нашей стране множество городов с богатой культурой и длинной историей. В качестве примера лектор приводит программу выходного дня в Великий Новгород, Калининград или другой культурный центр поблизости от места вашего проживания.

«Из Кирова ехать на выходные в Великий, конечно, не очень целесообразно, а вот в Удмуртию – другое дело», – добавляет Бокарева.



Также турэксперт отмечает межрегиональные маршруты на поездах: «Жемчужина Кавказа», туры в Карелию разной продолжительности и даже гастрономические путешествия к виноградникам Краснодарского края или в Йошкар-Олу.

«У туристов пенсионного возраста есть прекрасные возможности пережить уникальные впечатления и пополнить свою копилку опыта», – уверена эксперт.



Самое главное – не забывать об индивидуальных противопоказаниях по здоровью. Ранее экономист Ирина Маслова поделилась информацией, как пенсионерам накопить на отдых. Стоит рассмотреть вариант вкладывания деньги в финансовые инструменты.