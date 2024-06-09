В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать пляж для отдыха

В месте для отдыха рядом с водоемом должны быть организованы спасательный пункт, мусорки, скамейки, теневые навесы и кабинки для переодевания.

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Кроме того, перед началом купального сезона территорию должны заранее очистить от мусора, завести чистый песок, обследовать и очистить дно водоема и выставить буйки. А еще необходимо заранее провести лабораторный контроль воды и песка, проинформировать о нем горожан, следить за температурой воды, оборудованием и чистотой на пляже.

С собой специалисты советуют взять головной убор или зонтик от солнца, а также побольше питьевой воды.

Также не стоит заглатывать воду из водоема. Кроме того, нельзя мыть в воде овощи, фрукты, ягоды или посуду.

В этом году в Самарской области планируют подготовить к эксплуатации 35 пляжей примерно к 15 июня. Как раз вода к этому времени прогреется до комфортных 18-20 градусов.

Тем временем в областной столице на городские пляжи уже начали завозить песок.