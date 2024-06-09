В МЭР рассказали, зачем туристы с Ближнего Востока едут в Россию

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития (МЭР) РФ Никита Кондратьев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, зачем туристы из стран Ближнего Востока едут в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Кондратьева, туристы пережидают в России жару в летние месяцы, а также знакомятся с исторической и культурной составляющей. Самыми популярными направлениями у туристов из стран Ближнего Востока являются Москва, Санкт-Петербург и Каазань.

«Многие туристы из этих стран (Ближнего Востока. — «Газета.Ru») приезжают в Россию, как многие говорят, переждать жару. Им комфортен климат в центральной части России и интересны наши достопримечательности», — поделился чиновник.



Он уточнил, что у гостей из стран Ближнего Востока высокие запросы в плане комфорта отелей, они также не любят, когда в туристическом маршруте много локаций. Туристы из Китая, напротив, предпочитают большие экскурсионные программы, крупные города, а также китайские блюда в меню.

До этого «Газета.Ru» писала, что в период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2024 году в гостиницах Северной столицы почти на треть выросло число бронирований гостиниц.