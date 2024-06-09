Где путешествуют российские звезды и сколько денег тратят на поездки

С наступлением лета звезды нашего шоубизнеса отправились в отпуска. И что примечательно: в этом году они массово выбирают не заморские песчаные пляжи, а российские города. Артисты рассказали «Вечерней Москве», где они путешествуют и сколько денег тратят на поездки.

Актер Сергей Безруков нашел время для родного Нижнего Новгорода. Насладился видами на Волгу, прогулялся по местам, знакомым с детства, и попарился в русской бане. — В моем родном Нижнем — настоящее лето, — говорит Безруков. — Здесь даже дышится по-другому, свободнее.

Цена на поезд из Москвы до Нижнего Новгорода за билет класса «люкс» — чуть больше 21 тысячи рублей. Аренда бани на берегу Волги стоит от двух тысяч. А певица Сати Казанова предпочитает Кавказ.

— Я готова бесконечно петь оды Кавказу, — рассказала певица «ВМ». — Мое место силы на Кавказе то, откуда открывается вид на Эльбрус — самую высокую горную вершину России, спящий вулкан... Там невероятно красиво.



Авиаперелет в бизнес-классе из Москвы до Минеральных Вод стоит 35 тысяч рублей. Цена номера «люкс» в отеле Эльбрусского района составляет около 16 тысяч рублей за ночь.

Красотой Кавказа вдохновляется и певица Жасмин. Звезда посетила родной Дербент.

— Это частичка моей души, мои корни, мое место силы, — признается Жасмин. Из Москвы самолет до Дербента в бизнес-классе обойдется в 70 тысяч, а проживание в номере «люкс премиум» стоит около 30 тысяч рублей за ночь.



Актриса Алика Смехова посетила Читу и село Газимурский Завод. Аренда частного самолета в Забайкалье стоит от 488 тысяч рублей. Апартаменты класса «люкс» стоят примерно 18 тысяч рублей за ночь.

Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов из группы «Мираж» дают концерты по стране и любуются достопримечательностями.

— Мы стараемся оставлять себе день-два в гастрольном графике для экскурсий и прогулок. Разве можно приехать во Владивосток и не выбраться на остров Русский или побывать в Иркутске и не съездить на Байкал? — рассказывают «ВМ» артисты. — Байкал — это самое фантастическое место на планете, где нам удалось побывать!



Премиум-тур на Байкал одному человеку обходится от 150 тысяч рублей до пары миллионов. Все зависит от места и типа отдыха.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Амалия Акопова, эксперт по туризму: