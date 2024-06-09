Стали известны главные туристические события лета в Волгоградской области

На теплый период в регионе запланировано проведение целого ряда масштабных мероприятий, участниками которых станут местные жители и туристы.

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Самым масштабным и ярким событием лета станет уже полюбившийся волгоградцам молодежный фестиваль #ТриЧетыре, который приобрел статус межрегионального. Мероприятие пройдет в областном центре с 27 по 29 июля. Его концепцию рассмотрели на заседании оргкомитета под руководством губернатора Андрея Бочарова. Помимо уже привычных локаций решено задействовать несколько новых площадок, а число команд увеличить с 63 до 120. В честь Года семьи впервые будут сформированы команды из супружеских пар.

5 июня в Волгограде в преддверии Дня семьи, любви и верности пройдет «Семейный фест – 2024». Пригласят пары, прожившие в браке более 25 лет, участников конкурсов, семьи военнослужащих СВО, молодых супругов. В 2024 году событие будет приурочено к объявленному в России Году семьи.

В конце августа любителей волгоградских арбузов ждет традиционный гастрономический фестиваль «Зело отменный плод!». Праздник в Камышине уже не первый год собирает гостей их разных частей страны. По данным организаторов, каждый раз в ходе мероприятия раздают в качестве призов на состязаниях и съедают около 60 тонн арбузов. Одним из наиболее ярких моментов фестиваля станет шествие «Арбузный карнавал», а завершит событие красочный фейерверк.

Август также запомнится горожанам и туристам кинофестивалем «Волгоградский факел». На него приезжают восходящие звезды отечественного кинематографа и знаменитые актеры. Событие будет проходить не только в городе – показы фильмов и встречи с артистами проведут на сценах ДК в районах Волгоградской области. При этом все киносеансы будут бесплатными.

Напомним, в Волгоградской области идет системная работа по развитию туристической отрасли. Губернатор Андрей Бочаров обозначил это направление, как одно из важнейших для развития экономики региона. Каждый год на территории области проходят разнообразные фестивали, разрабатываются новые туристические маршруты.