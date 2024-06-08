Туристы рассказали о дорогих продуктах и услугах в Крыму

Начавшийся туристический сезон не принес в Крым огромного числа туристов, желающих позагорать под жарким южным солнцем. Пляжи почти пусты.

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Так, граждан РФ удивили пустые пляжи Алушты, что не характерно для начала июня. Причина в новом тренде, который заключается в уединении с природой.

В некоторых местах все-таки много туристов. Некоторые осмеливаются купаться в море, которое прогрелось до +18 градусов.

Отдыхающие говорят о дороговизне местных продуктов, а также услуг. Если вам досталось заселение со скидкой, это не значит, что вы сэкономите. Стаканчик латте – 300 рублей, лимонада – 200 рублей, а шарик мороженого стоит, как полноценный обед – 350 рублей, сообщает «Комсомольская правда».

Первыми оказались на пляжах сами крымчане и приехавшие жители Сочи, Ростова и Краснодара. В Крыму уже открыли 340 пляжей.

Напомним, что туристическая сфера Челябинска столкнулась с нехваткой поваров и официантов. На Камчатке школьников хотят начать готовить к работе в туристическом бизнесе.