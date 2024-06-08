Эксперты рассказали, какие направления стали чаще выбирать российские туристы

За границу россияне стали ездить реже, в то время как внутренний туризм вырос. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследования компании «Финион».

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«Спрос на поездки по стране вырос на 17% по сравнению с концом 2023 года; особенно бурный спрос на южные курортные города Краснодар, Сочи, Анапа. Волшебные закаты на побережье Балтийского моря также всё чаще привлекают россиян. Вдвое вырос спрос на поездки во все города Северного Кавказа, особенно Дагестана, в Крым, на Алтай и во Владивосток, хотя эти направления и не вошли в топ-10», — приводит издание результаты исследования.



В мае туристы чаще всего отправлялись в Сочи, Екатеринбург, Новосибирск, Анапу, Краснодар, Казань, Нижний Новгород, Калининград, Самару, Уфу.

За полгода спрос на заграничный отдых упал на треть. В топ-10 стран попали ОАЭ, Турция, Китай, Таиланд, Франция, Мальдивы, Япония, Египет, Индонезия, Куба. В издании отметили, что только одна европейская страна попала в десятку пользующихся у россиян спросом. На турпоток на Запад влияют санкции и визовые ограничения, говорится в публикации.

Ранее туристов предупредили о возможных терактах в популярных странах-курортах. По сведениям FCDO, приграничные районы Турции и Таиланда могут быть опасными.