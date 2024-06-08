Парк «Херсонес Таврический» планирует принять миллионы туристов в год

Историко-археологический парк "Херсонес Таврический", который готовят к открытию в Севастополе, будет принимать миллионы посетителей за год, уверен губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Об этом он сказал в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

© РИА Новости

Территория древнего города Херсонеса Таврического, основанного около 2500 лет назад, и его хоры, то есть сельскохозяйственного предместья, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Музей на территории городища действует уже больше века, а вот создание историко-археологического парка рядом с ним началось несколько лет назад. С 2020 года там велись обширные раскопки, а затем началось строительство школы искусств и филиала Международного детского центра "Артек" (уже завершены), а также нескольких музеев (открыть их планируется этим летом).

"Мы ожидаем огромный туристический поток на этом объекте. Как только транспортное сообщение восстановится, мы ожидаем, что за сезон парк будут посещать несколько миллионов человек. Тем более, если учесть, что он круглогодичный и в разное время будет по-своему прекрасен. По сути, это будет такое место в нашей стране, которое, условно говоря, сравнимо с точки зрения паломничества с Иерусалимом или, для мусульманского мира, с Меккой", - сказал Развожаев.



Он напомнил, что в ходе ПМЭФ подписано соглашение, согласно которому управлять новым комплексом будет Сбер.

"Будет создана отдельная управляющая компания, обладающая нужными компетенциями, кадрами, технологическими возможностями Сбера. Она должна выстроить работу таким образом, чтобы посетителям там было максимально комфортно. А город поможет всю эту среду организовать", - пояснил губернатор.



Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца XIV в. н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В XIX веке на предполагаемом месте его крещения был построен собор Святого равноапостольного великого князя Владимира.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.