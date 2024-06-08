Игорь Руденя: Тверская область станет центром водных путешествий

Губернатор Тверской области — о сохранении объектов культурного наследия и масштабных инвестпроектах в регионе.

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) рассказал о рекордном количестве инвестпроектов, активном развитии сферы туризма и одном из ключевых партнеров региона — Китае.

Игорь Михайлович, Тверская область вошла в пилотный проект по сохранению объектов культурного наследия. Сколько памятников истории и культуры и в течение какого времени планируется восстановить?

— Участие в проекте очень важно для Тверской области, регион является лидером в Центральном федеральном округе по количеству объектов культурного наследия: у нас насчитывается свыше 10,8 тыс. памятников истории и архитектуры. Проект позволяет привлечь частные инвестиции, с их помощью мы можем привести исторические здания в порядок, приспособить их для современного использования. В перечень приоритетных объектов культурного наследия вошли три объекта в Твери и Осташкове: "Дом Мутузова", образец жилой застройки середины XVIII — начала XIX веков, а также здание, где осенью 1941 года формировались части 2-й особой партизанской бригады. Кроме того, дополнительно прорабатывается перечень объектов культурного наследия, которые в дальнейшем планируется включить в пилотный проект. Многие памятники истории и культуры в Тверской области нуждаются в реставрации и восстановлении, что требует объединения усилий государства, профессионального сообщества историков и реставраторов, общественных организаций. Это огромный фронт работ, рассчитанный на годы вперед.



Тверская область восстанавливает разрушенные объекты в подшефном городе Бердянске Запорожской области. Сколько объектов уже восстановлено и какое количество планируется восстановить до конца года?

— Этот город за прошедшие два года стал для нас родным. Бригады специалистов из Тверской области работают в Бердянском районе постоянно. За 2022 и 2023 год за счет средств регионального бюджета было отремонтировано 36 объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, а также начата реконструкция еще двух объектов. В самом Бердянске отремонтирован железнодорожный вокзал. Выполнен комплексный ремонт с восстановлением внутреннего освещения клуба "Сокол". После ремонта кардинально преобразились здания и помещения училища № 19, центра профтехобразования, двух школ, библиотек, ДК "Строитель", двух магазинов, объекта газоснабжения. Силами тверских специалистов отремонтирован Бердянский техникум виноградарства и виноделия. Восстановлено здание и выполнен ремонт помещений для штаба "Мы вместе с Россией". Планируется проведение ремонта и обновление инженерных коммуникаций в бердянской школе № 16 и реконструкция уличных сетей водоснабжения. Намечен фронт работ на 2025 год и на перспективу — до 2030 года. Так, в следующем году планируется выполнить второй этап реконструкции школы № 16 и модернизацию трех объектов теплоснабжения в Бердянске.



Какие масштабные инвестпроекты будут реализованы в Тверской области в 2024 году? В какую сумму оцениваются инвестиции? Что получит региональная экономика после реализации проектов?

— 2024 год обещает быть рекордным за последние годы по числу реализованных инвестпроектов. Планируется завершить реализацию 30 проектов с общим объемом инвестиций более 43,5 млрд рублей и созданием более 4,6 тыс. рабочих мест. Число проектов и объем инвестиций вдвое превышает совокупный результат за предыдущие три года. Большинство проектов направлены на решение задач импортозамещения, обеспечение технологического суверенитета и продовольственной безопасности страны. В этом году на территории особой экономической зоны "Эммаусс" планируется запуск первого этапа по созданию центра обеспечения омниканальной торговли компании Wildberries. Это крупный инвестиционный проект с объемом инвестиций более 6 млрд рублей и созданием 2,5 тыс. рабочих мест.



В Тверской области стартовал туристический сезон. Вы рассчитываете на увеличение турпотока? Какие меры для этого принимаются?

— За восемь лет, с 2016 по 2023 годы, турпоток в Тверскую область вырос в два раза: с 1,49 млн до 2,8 млн человек. В перспективе до 2029 года планируем увеличить этот показатель до 4,9 млн человек. Для этого мы в самых разных уголках области обновляем действующие и открываем новые музеи. В результате сегодня доступно для посещения свыше 179 музеев и культурных центров, более 50 объектов сельского туризма. Разрабатываются новые туристические маршруты и обновляются уже полюбившиеся, в том числе в рамках празднования в этом году 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Многие из них проходят через Торжок, где 264 памятника истории, культуры и архитектуры. Расширяется туристический событийный календарь. В этом году он охватывает 133 события: гастрономические, агротуристические, спортивные, музыкальные, религиозные, исторические и другие мероприятия, интересные людям разных возрастов. Планируем, что ключевые события сферы гостеприимства позволят в этом году увеличить туристический поток более чем на 10%. Одним из основных факторов привлекательности региона для путешествий является развитие инфраструктуры и увеличение номерного фонда. В настоящее время Тверская область лидирует в Центральном федеральном округе по количеству коллективных средств размещения гостей, у нас 316 отелей, глэмпингов и кемпингов. В этом и в следующем годах в рамках профильного нацпроекта в семи муниципалитетах Верхневолжья будет создано 397 новых объектов глэмпингов. Важной его частью станет самый современный в России порт с инфраструктурой для комплексного обслуживания круизных судов и речной вокзал — главные ворота для путешествий по Волге. С вводом порта и речного вокзала в эксплуатацию в этом году Тверская область станет центром водных путешествий.



С какими странами Тверская область выстраивает торговые отношения, какова доля Китая во внешнеторговом обороте региона? Какую продукцию тверские предприятия поставляют за рубеж?