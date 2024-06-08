Путин объявил о намерении создать все условия для путешествий по стране

Путин пообещал создать комфортные и доступные условия для путешествий по стране
В ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), президент Российской Федерации, Владимир Путин, объявил о намерении российского руководства создать удобные и доступные условия для путешествий по стране. Он подчеркнул, что развитие внутреннего туризма является одним из ключевых приоритетов для долгосрочной стратегии России.
Планируется обеспечить строительство различных туристических объектов, таких как гостиницы, парки развлечений, горнолыжные курорты и места для кемпинга. Президент выразил надежду, что к 2030 году количество туристических поездок по стране с проживанием в гостиницах достигнет 140 миллионов человек.
Кроме того, целью является увеличение доли туристической отрасли в валовом внутреннем продукте России до 5% за следующие шесть лет.