Путин объявил о намерении создать все условия для путешествий по стране

В ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), президент Российской Федерации, Владимир Путин, объявил о намерении российского руководства создать удобные и доступные условия для путешествий по стране. Он подчеркнул, что развитие внутреннего туризма является одним из ключевых приоритетов для долгосрочной стратегии России.

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Планируется обеспечить строительство различных туристических объектов, таких как гостиницы, парки развлечений, горнолыжные курорты и места для кемпинга. Президент выразил надежду, что к 2030 году количество туристических поездок по стране с проживанием в гостиницах достигнет 140 миллионов человек.

Кроме того, целью является увеличение доли туристической отрасли в валовом внутреннем продукте России до 5% за следующие шесть лет.