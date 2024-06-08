Пять красивых российских деревушек на летние выходные

В России наступает лето — идеальное время для того, чтобы не только изучить фотографии самых разных диковинных мест в интернете, но и увидеть их своими глазами. «Яндекс Путешествия» специально для «Секрета» назвал пять уникальных деревень с завораживающими видами и интересной историей. Добраться до них можно без посторонней помощи, а каждая исследовательская вылазка может занять от силы выходные.

Переделкино (Новая Москва)

В Переделкино можно посмотреть на писательские дачи, которые появились здесь ещё в 1930-е. Они же стали предметом споров литераторов в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Сегодня в поселке Переделкино есть довольно современный дом творчества и музеи, ридинг-группы (так теперь называют книжные клубы) и площадки для отдыха.

Проходят там и разные мероприятия. Некоторые точно могут удивить. Например, на одно из них билет стоит N сосновых шишек.

Как добраться: из Москвы можно доехать на электричке с Киевского вокзала (всего за 25 минут) либо на автобусе № 316 от метро «Новопеределкино».

Страхово и Бехово (Тульская область)

Страхово и Бехово — две рядом расположенные деревни, которые входят в музей-заповедник художника Василия Поленова. Это место считают заповедником русского пейзажа. Круглый год здесь работает арт-резиденция для художников, где проходят в том числе мастер-классы, фестивали и т.п.

© Страница «Музей-заповедник В.Д. Поленова» во «ВКонтакте»

В селе Страхово можно увидеть памятник архитектуры — Знаменскую церковь начала XVIII века. А ещё старую барскую усадьбу, в главном здании которой сейчас расположились библиотека и администрация.

Бехово Всемирная туристическая организация ООН внесла в список лучших деревень мира — она стала одним из победителей от всего постсоветского пространства. Бехово можно назвать окраиной заповедника.

Раньше в деревне располагались дачи артистов, академиков и художников. Увидеть здесь можно и церковь Святой Троицы, которую спроектировал сам Василий Поленов.

Как добраться: на электричке до станции Тарусская, а затем на автобусе № 113 или на такси (у станции их много).

Завражье (Костромская область) и Юрьевец (Ивановская область)

Город и село соседних Ивановской (Юрьевец) и Костромской (Завражье) областей делят между собой место рождения режиссёра Андрея Тарковского. А сама усадьба, в которой он родился, сейчас находится под водой Горьковского водохранилища.

© wikipedia.org/g100m

Фанаты творчества режиссёра могут встретить в этой местности и Средневековье с руинами, и памятники затопленных церквей, и советское прошлое. Ну и конечно, могут посетить кинофестивали и музеи, посвящённые Тарковскому.

Но есть что здесь посмотреть и далёким от кино людям. Например, недалеко от городка Юрьевец расположилось Горьковское водохранилище. Из-за больших размеров и крупных волн его даже называют Горьковским морем.

В самом городке много исторических построек, кроме того, Юрьевец считается одним из наиболее экологически чистых районов в центральной России.

Как добраться: как через Костромскую, так и через Ивановскую область. Удобнее всего взять билет на ночной поезд из Москвы до станции Кинешма. Отсюда легко доберётесь до Юрьевца на автобусе, где вас встретит торчащий из воды 12-метровый крест затопленного монастыря.

Боголюбово (Владимирская область)

Не самый известный посёлок Владимирской области. Обычно турпоток оседает в более растиражированных и крупных Владимире и Суздале. Но Боголюбово не менее интересное место, в котором можно поистине ощутить деревенскую домонгольскую Русь.

© wikipedia.org/Mikhey77777

Дыхание старины чувствуется уже по пути через Боголюбовский луг — большое заливное поле с сельскими лошадьми. Тропинка через него ведёт к памятнику мировой архитектуры XII века — церкви Покрова на речке Нерль.

В самом посёлке можно посмотреть женский Боголюбский монастырь, который относится к XIII веку. В XIX столетии здесь появилась колокольня. Эти и остальные немногочисленные достопримечательности деревни внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как добраться: из Москвы можно сесть на поезд до Владимира, а оттуда — проехать на пригородной электричке до Боголюбово.