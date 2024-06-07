Чернышенко озвучил прогноз по турпотоку в России за 2024 год

Туристический поток по России в 2024 году, по прогнозу, превысит 90 млн поездок, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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"В прошлом году жители и гости страны совершили 83 млн турпоездок - это на 20% больше, чем до пандемии. В этом году ожидаем более 90 млн поездок", - сказал он.



Чернышенко отметил, что одним из приоритетов нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" является создание доступного и качественного номерного фонда. С момента начала реализации нацпроекта количество номеров для размещения туристов в России увеличилось на 180 тыс.

Для дальнейшего развития туротрасли в стране реализуется программа льготного кредитования, направленная на строительство и реконструкцию гостиниц. По поручению президента она была расширена, и сейчас условиями льготных кредитов могут воспользоваться около 240 проектов на 58 тыс. номеров категории три - пять звезд. Также инструменты нацпроекта позволяют строить модульные гостиницы. Это 60 млрд руб. частных инвестиций и 16 тыс. новых номеров, рассказал вице-премьер.

По словам Чернышенко, субъекты получают региональные субсидии на обустройство пляжей и турмаршрутов, проектирование туристского кода городов, строительство кемпингов и автокемпингов.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума сообщил, что за шесть лет доля туристической отрасли в ВВП должна увеличиться до 5%, а количество поездок по стране с размещением в гостиницах - до 140 млн.