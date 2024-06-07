Путин заявил, что 140 млн туристов должны путешествовать по России ежегодно

Владимир Путин во время своего выступления на ПМЭФ пообещал создавать в стране доступные и комфортные условия для отдыха граждан России: «Развитие внутреннего туризма – один из приоритетов нашей долгосрочной стратегии».

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До 2030 года доходы от туризма в структуре госбюджета должны значительно вырасти:его доля в общем объеме ВВП достигнет 5%. При этом «число поездок с проживанием в отечественных отелях должно увеличиться до 140 млн человек в год».

Чтобы обеспечить широкие возможности для отдыха граждан, правительство планирует возводить больше объектов размещения, парков, курортов. В течение 6 лет в стране собираются провести реконструкцию тысячи памятников культуры, чтобы они действовали как объекты привлечения туристов.

Комментируя выступление Владимира Путина, подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» отмечают, что для путешествий по нашей стране важнее вопрос стоимости авиаперелетов, а не тарифы на размещение в гостиницах. «Нужны доступные цены на билеты для проезда к месту отдыха. А то получается, что тур за границу обходится дешевле, чем поездка по России».

Отметим, в указе «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», подписанном в начале мая, Владимир Путин уже затронул тему доступности внутренних авиаперевозок для россиян. Согласно документу, «авиационная подвижность населения» должна вырасти в ближайшие годы на 50%. Указ не уточняет, как именно будут достигнуты необходимые показатели – за счет снижения стоимости авиабилетов, увеличения количества рейсов или как-то иначе.

Цели доступности авиаперелетов послужит и развитие самолетостроения. В том же документе говорится, что к 2030-му авиапарк российских авиакомпаний должен состоять как минимум из половины лайнеров отечественного производства.

Ранее руководитель государства поручил правительству организовать финансирование нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на период до 2030 года на общую сумму 403 млрд руб.