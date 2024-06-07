Открытие всесезонного курорта «Санкт-Петербург Марина» запланировано на 2030 год

Всесезонный курорт «Санкт-Петербург Марина» должен открыться в 2030 году, заявил командор яхт-клуба Санкт-Петербурга Владимир Любомиров.

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«Сначала нужно привести в порядок береговую линию, а уже потом начнётся прокладка обеспечивающей инфраструктуры инженерной и транспортной. Всё это мы планируем начать в следующем году», — заявил Любомиров в беседе с «Петербургским дневником» на ПМЭФ.



Он также отметил, что в новом курорте появятся отели, подогреваемый открытый бассейн, беговые и велодорожки, теннисный корт, киностудия, академия парусного спорта, верфь и сама марина.

«Вопрос в том, как будет успевать рынок яхт. Сейчас в Петербурге есть небольшой дефицит яхт. Но это проект всероссийский», — заключил Любомиров.



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