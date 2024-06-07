Туристический бизнес Челябинска испытывает дефицит поваров и официантов

Согласно опубликованным вакансиям на портале HeadHunter, рестораны и гостиницы Челябинска готовы значительно повысить зарплату поварам, уборщикам, официантам, а также менеджерам по туризму. Например, с началом туристического сезона официантам компании готовы платить на 32% больше, чем в тот же период годом ранее, а поварам – на 68%.

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В целом в сфере туризма и общественного питания в Челябинске с начала года было открыто 6000 новых вакансий. Это на 43% больше, чем в 2023 году в этот же период. Сегодня средняя зарплата в туристической сфере города составляет 39 000 рублей, что на 20% выше, чем несколько месяцев назад.

В конце мая сообщалось, что Карелия также столкнулась с нехваткой поваров и официантов перед началом туристического сезона.

В Брянской области власти решили развивать региональный туризм с помощью экскурсий по промышленным предприятиям.