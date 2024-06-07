На Камчатке школьников хотят начать готовить к работе в туристическом бизнесе

Министр образования Камчатского края Александра Короткова заявила, что в регионе хотят, чтобы дети уже в школе знали, чем они могут заняться по месту жительства. Для этого Министерство образование заключило соглашение с ООО «Парк «Три вулкана», в рамках которого подростков, уже начиная со школы, будут ориентировать на получение образования в сфере туризма, организуя для них практики и стажировки.

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«Парк «Три вулкана» является комплексным региональным рекреационным проектом, который по мере своего развития должен трудоустроить до 800 человек. Руководитель компании Дмитрий Окороков заявил, что целевая подготовка кадров, еще начиная со школьной скамьи, является залогом успешного развития проекта.

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