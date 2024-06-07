РСТ просит не наказывать туроператоров за ошибки в работе с «Электронной путевкой»

Российский союз туриндустрии (РСТ) отправил в Минэкономразвития письмо с просьбой не распространять на туроператоров внутреннего и въездного туризма ответственность за нарушения при работе с информационной системой «Электронная путевка» (ЭП). Передавать туда данные о проданных турах такие компании обязаны с 1 сентября. До этой даты действовала отсрочка, которая должна была помочь участникам рынка адаптироваться к изменениям. Однако в общественной организации настаивают, что бизнес все еще не готов.

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Дело в том, что в апреле обновились требования к защите информации автоматизированных рабочих мест и информационных систем туроператоров, подключаемых к ЭП. Как указано в письме, они были разработаны во исполнение Поручения Минэкономразвития России от 04.04.2024. Однако, по прогнозу, объединение, подключение к ЭП для многих туроператоров будет недоступно, ввиду высокой стоимости и существенных технических сложностей указанного процесса.

По подсчетам РСТ, только лишь оценка соответствия требованиям о защите персональных данных (ПД) при ручном вводе информации в ЭП и оценка безопасности рабочих мест обойдется в 150–200 тыс. руб. Если компания планирует использовать автоматическую выгрузку, то цена увеличится минимум до 1,5 млн руб. Кроме того, туроператор обязан разработать 47 документов, регулирующих порядок обработки ПД и довести их содержание до всех сотрудников, контролировать исполнение этих регламентов. Для небольших региональных компаний, составляющих основу реестра туроператоров, это большая нагрузка.

При этом в РСТ отмечают, что турпакеты, включающие и перевозку, и размещение, в сфере внутреннего туризма встречаются редко. На их долю приходится не более 5% от всего турпотока. Это связано с тем, что большинство туристов сами добираются к месту отдыха и пользуются программами туроператоров уже по прибытии в тот или иной регион.

С въездными турами еще более запутанная ситуация. Отечественные поставщики услуг выполняют для иностранных туристов роль принимающей стороны. При этом договор они заключают не с юрлицом в России, а с туроператором в своей стране. Поэтому у российского инкамингового туроператора физически отсутствует доступ ко всей информации о туристах, которая необходима для заполнения полей «Электронной путевки».

«Таким образом, введение ЕИС ЭП для туроператоров, осуществляющих реализацию туристского продукта в сфере внутреннего и въездного туризма, является нецелесообразным, дорогостоящим, технически затрудненным процессом, который не приведет к какому-либо качественному результату, однако окажет негативное влияние на развитие отрасли в долгосрочной перспективе», – указано в письме на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова (копия есть в редакции).



Эту точку зрения поддерживают руководители двух туроператоров, с которыми консультировалась редакция. Они напомнили, что изначально у «Электронной путевки» было две задачи. Ростуризм хотел знать, сколько туристов находится за рубежом в той или иной стране, чтобы в случае форс-мажора оценить масштаб вывозных рейсов. Второй аргумент был связан с проверкой соответствия количества отправленных туристов страховому покрытию туроператоров. Оба довода были актуальны после того, как в 2014 году разорилась целая группа компаний, занимавшихся выездными турами.

Однако в сфере внутреннего и въездного туризма таких потрясений не было. Путешествующих по России туристов вывозить не нужно, а фингарантии у всех внутренних туроператоров одинаковые – 500 тыс. руб. Что касается задачи сбора статистики о продажах, то и она не имеет смысла, так как в «Электронную путевку» попадут данные лишь о малой части туристов, путешествующих по России. Большинство не покупает туры, а бронирует услуги на агрегаторах, а они не являются туроператорами и не будут передавать информацию в систему.

Туроператоры называют «Электронную путевку» нецелесообразной. С их слов, к ней подключились в основном крупные игроки, которые могли себе позволить автоматизацию. Небольшие фирмы только начинают попытки, ручную передачу данных осваивают, но медленно.

Те, кто задержится или проигнорирует требования, рискуют осенью вылететь из реестра. Но многие выжидают, рассчитывая, что «Электронную путевку» из-за всех перечисленных выше аргументов отменят – хотя бы для внутреннего и въездного туризма.

Однако Министерство вряд ли на это пойдет. Система уже внедрена для выездного туризма, поэтому допускать фрагментарность информации о проданных турах было бы странно с точки зрения целостности работы системы. Кроме того, государство потратило на создание ЭП не менее 550 млн руб. и обратного пути у него нет.

Вице-президент РСТ и руководитель юридической компании «Персона Грата» Георгий Мохов, считает, что в этой ситуации бизнесу надо дать больше возможностей на адаптацию.

«Надо обеспечить возможность передачи сведений по туристическим группам, сократить число полей, выделить субсидии на возмещение затрат по подключению и т. д.», – пояснил Мохов.



Письмо РСТ отправлено в министерство 2 мая, но ответа на него пока нет. Редакция запросила комментарий у пресс-службы Минэкономразвития.