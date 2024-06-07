На ПМЭФ создали ажиотажный спрос на билеты в Калининград

Калининградские власти ожидают, что после участия в ПМЭФ в регион прилетит еще больше туристов и инвесторов. Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал, что в рамках события удалось рассказать про Железнодорожный и концепцию «город-театр» на примере спектакля «Оживающий город», про «музей» под открытым небом «Готическое кольцо» и будущий «город-музей» Советск.

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«Потрясающий отклик у аудитории, билеты на самолет начали бронировать еще во время круглого стола», – написал Ермак.



Кроме того, представители власти отметили, что почерпнули на форуме много идей для развития туристической сферы. В частности, речь идет об онлайн-возможностях для музеев.

Напомним, что столицу Калининградской области назвали одним из лучших направлений на майские праздники.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Калининградской области ждут богатых путешественников из Китая.