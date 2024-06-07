Тюменская область заключила соглашение о создании сети туристических глэмпингов

На площадке Петербургского международного экономического форума Тюменская область заключила соглашение с корпорацией «Синергия» о строительстве в регионе сети туристических глэмпингов.

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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на правительство региона.

Кроме того, соглашение подразумевает создание на территории области учреждений среднего образования цифрового профиля.

Договор подписали губернатор области Александр Моор и президент «Синергии» Вадим Лобов.

Ранее врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов подписал ряд соглашений в рамках ПМЭФ-2024.