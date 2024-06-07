Тюменская область заключила соглашение о создании сети туристических глэмпингов
На площадке Петербургского международного экономического форума Тюменская область заключила соглашение с корпорацией «Синергия» о строительстве в регионе сети туристических глэмпингов.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на правительство региона.
Кроме того, соглашение подразумевает создание на территории области учреждений среднего образования цифрового профиля.
Договор подписали губернатор области Александр Моор и президент «Синергии» Вадим Лобов.
Ранее врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов подписал ряд соглашений в рамках ПМЭФ-2024.