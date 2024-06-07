В Калининграде прогнозируют двукратный рост турпотока

Турпоток в Калининградскую область, который по итогам 2023 года впервые превысил 2 млн человек, к 2030 году по прогнозам увеличится в два раза. Об этом ТАСС сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) врио губернатора области Алексей Беспрозванных.

"Туризм является одним из пяти основных приоритетов социально-экономического развития региона и вошел в число проектов-маяков. В последние годы туристическая привлекательность региона постоянно растет. Если смотреть на статистику, то число туристических поездок в Калининградскую область в 2023 году составило 2 млн 30 тыс. человек, что на 10,6% больше, чем в 2022 году, когда в область приехали 1 млн 835 тыс. туристов. По итогам 2024 года ожидаем турпоток в область на уровне 2 млн 130 тыс. человек. Безусловно, регион обладает хорошим туристическим потенциалом, мы прогнозируем, что к 2030 году турпоток в область вырастет в два раза относительно 2023 года", - сказал Беспрозванных.



Для региона характерна достаточно высокая инвестиционная активность, данная тенденция отлично проявляется и в туристической отрасли. Так, в Светлогорске компанией "Раушен Хотел Ресорт" реализуется масштабный инвестиционный проект с общим объемом инвестиций 10 млрд рублей. В текущем году будет завершено строительство шести корпусов курортно-гостиничного комплекса "Променад", в 2026 году инвестором запланирован ввод в эксплуатацию всех объектов проекта, в том числе и медицинского центра, отметил врио губернатора

К концу 2026 года в поселке Ласкино под Калининградом появится круглогодичный гостиничный комплекс с аквапарком. Благодаря реализации проекта будет создано 540 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций по проекту оценивается в сумму порядка 5 млрд рублей. Проект по созданию туристско-рекреационного кластера с аквапарком, который к 2031 году появится на берегу Балтийского моря, в районе поселка Сокольники Зеленоградского района, обеспечит дополнительный приток туристов в регион и новые инвестиции в экономику в объеме не менее 77 млрд рублей, добавил собеседник агентства.

В 2030 году в области планируют реализовать масштабный проект по созданию интегрированного курорта "Белая Дюна", с отелями, большим подогреваемым бассейном с морской водой с общим объемом частных инвестиций в 379 млрд рублей.

"Рассчитываем, что курорт сможет принять более одного миллиона человек ежегодно", - отметил Беспрозванных, добавив, что среднегодовая загруженность курорта, по предварительным расчетам, должна составить не менее 70%.



Вклад отрасли туризма в валовый региональный продукт региона по данным Росстата в 2022 году составил 3,6% или 26,4 млрд рублей. В отрасли работают 12 тыс. человек, 1 тыс. 393 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 49 туроператоров.

"Перспективы дальнейшего роста у нас есть. И они связаны с местами размещения, которых требуется все больше и больше", - отметил врио губернатора.



Он обратил внимание на то, что регион получил большую поддержку со стороны федерального правительства по линии нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Поддержано много проектов, связанных с возведением глэмпингов, кемпингов и других некапитальных объектов. Только до конца 2024 года в области будет введено порядка 300 номеров круглогодичных модульных некапитальных средств размещения.