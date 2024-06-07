В Северной Осетии появится отель в скале

В Северной Осетии появится отель, вырубленный в скале. Строительство отеля категории 4 звезды планируется начать в 2025 году.

«У нас в стадии реализации проект „Кахтисар“. Построим отель в скале категории 4 звезды. Аналога нигде нет», — сообщил в интервью ТАСС глава Северной Осетии Сергей Меняйло на полях Петербургского международного экономического форума.



По его словам, сейчас проект находится на правительственной экспертизе, в следующем году начнутся строительно-монтажные работы.

«Кахтисар — это древнее городище. Отель, скажем так, экологию не нарушает, [сохраняет] память охранно-культурного наследия. <> Там рядом водопады. Очень красивая история», — добавил Меняйло.



Петербургский международный экономический форум — 2024 проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.