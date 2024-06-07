В России создадут комфортные условия для внутреннего туризма

Российское руководство намерено создать комфортные и доступные условия для путешествий внутри страны.

Об этом в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе мероприятия он отметил, что развитие внутреннего туризма является одной из приоритетных целей долгосрочной стратегии РФ.

В связи с этим власти планируют создать в стране доступные и комфортные условия для отдыха, в том числе построить различные туристические объекты. Речь идет о гостиницах, парках развлечений, горнолыжных курортах и местах для кемпинга.

При этом, по словам главы государства, за следующий шесть лет доля туристической отрасли в валовом внутреннем продукте (ВВП) РФ должна достигнуть 5%.

"Количество поездок по стране с размещением в гостиницах [к 2030 году] вырастет до 140 млн человек", — добавил Путин.



Выступление российского лидера на пленарной сессии ПМЭФ, которая проходит 7 июня, началось в 15:00 мск. Тогда же "Газета.Ru" запустила прямую трансляцию заседания.