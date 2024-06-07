В Северной Осетии ожидают турпоток на уровне более одного млн человек

Туристический поток в Северной Осетии к концу года ожидается на уровне более 1 млн человек, в том числе благодаря круглосуточной работе аэропорта. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава республики Сергей Меняйло на полях Петербургского международного экономического форума.

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"Мы ожидаем в этом году турпоток на уровне более миллиона человек. Этот эффект пошел от того, что аэропорт стал круглосуточным. У нас сегодня аэропорт уже перегружен - ежедневно 8-12 рейсов в разные направления, в том числе и за границу. Заинтересованность авиационных перелетных компаний есть. Железнодорожные перевозки тоже никто не отменял. Но в принципе больше востребованы автоперевозки, автотуризм и авиационные перевозки", - сказал Меняйло.



По его словам, места в гостиничных комплексах уже зарезервированы на 90% до конца года.

Еще больше привлекательной для туристов республика должна стать с созданием всесезонного курорта "Мамисон". Первых любителей зимних видов спорта Северная Осетия примет там в конце года.

Также в республике будет создан самый крупный на Северном Кавказе всесезонный тематический парк "Алания" в 15 минутах езды от Владикавказа. Там уже установлено колесо обозрения, построят также горнолыжную трассу протяженностью 1,7 км с ночным освещением, включая учебный и детский склоны, трассы тюбинга, гостиницу категории 5 звезд.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.