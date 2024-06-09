Стало известно количество китайских туристов, посетивших Россию без визы

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития (МЭР) РФ Никита Кондратьев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, что с 1 августа 2023 года — с момента запуска группового безвизового режима — Россию посетили окол 140 тысяч китайских туристов. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Планируем достичь по итогам 2024 года – 1,5-2 миллиона взаимных поездок и по электронной и по групповым безвизовым поездкам», — поделился Кондратьев.



Он добавил, что показатели еще не достигли допандемийных, но РФ уверенно движется к поставленным целям.

Чиновник уточнил, что министерство работает над введением безвизового режима с Саудовской Аравией, Катаром, Оманом, Бахрейном, Малайзией, Мьянмой, а также рядом стран Африки.

До этого «Газета.Ru» писала, что в период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2024 году в гостиницах Северной столицы почти на треть выросло число бронирований гостиниц.