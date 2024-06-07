На курортах Карачаево-Черкесии ожидают рост турпотока

Туристический поток в Карачаево-Черкесию к 2030 году планируют увеличить вдвое за счет развития всесезонных курортов региона. Об этом сообщил ТАСС глава республики Рашид Темрезов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В 2023 году республику посетили 2,1 млн туристов, в этом году в регионе ожидают около 2,5 млн гостей.

"Мы планируем, что к 2030 году туристический поток увеличится в два раза. Этому будут способствовать намеченные масштабные планы по развитию "Архыза", "Домбая" и прилегающих к курортам территорий", - сказал Темрезов.



Глава республики отметил, что туристический сектор Карачаево-Черкесии динамично развивается.

"Это следствие не только растущего спроса на внутренний туризм и инвестиционной привлекательности курортов республики. Совершенно новый темп и качество развитию отрасли задают целенаправленная политика президента РФ и реализуемые правительством страны различные механизмы поддержки туристической сферы", - подчеркнул Темрезов.



На сегодня туристская инфраструктура курортов "Архыз" и "Домбай" представлена 680 коллективными средствами размещения с номерным фондом порядка 7,5 тыс. единиц, 17 канатными дорогами и 30 горнолыжными трассами различной категории сложности общей протяженностью 52 км.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.