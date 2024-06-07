В Солнечногорске вложат 2 млрд рублей в строительство отеля

Загородный отель комплекс планируется построить на Истринском водохранилище в городском округе Солнечногорск. Открытие объекта с объемом инвестиций около 2 млрд рублей запланировано на 2026-2027 годы, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Соглашение о реализации инвестиционного проекта подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор компании "Хвой" Виктор Пашигоров в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Скоро начнется строительство лодж-отеля, где, кроме мест размещения, будет свой водный транспорт, пляж, кафе с мороженым. Инвестор не жалеет фантазии, чтобы сделать отель узнаваемым и притягательным для гостей. Планируется вложить в строительство около 2 млрд рублей, создать 150 рабочих мест. Туристическая отрасль в нашей стране набирает обороты, и такие проекты этому способствуют. К нам в Подмосковье и летом, и зимой приезжают миллионы людей, семьи с детьми, чтобы провести выходные или весь отпуск. Запрос огромен, поэтому мы стараемся делать так, чтобы был комфорт и сервис", - сказал Воробьев, которого процититровали в пресс-службе.



Загородный комплекс будет включать 10 резиденций и около 30-50 вилл. На территории разместятся прокат лодок, пляж, площадки для игр детей и деловых встреч, банный комплекс и СПА, ресторан, магазины, кафе-мороженое, спортивная инфраструктура.

Отличительной особенностью комплекса станет водный транспорт, на котором можно будет перемещаться между локациями. Кроме того, планируется создать возможность для широкого функционала локаций на территории комплекса, например, для проведения деревенской ярмарки местных производителей и фермеров. Открытие отеля запланировано на 2026-2027 годы.

В материале отмечается, что в рамках реализации проекта инвестору доступен ряд мер поддержки. Среди них земля без торгов, субсидия на возмещение затрат на подведение инфраструктуры, а также помощь в подключении к инженерным сетям.