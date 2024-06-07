Поданы первые десять заявок на строительство курорта на Каспии

Первые десять заявок поступило от инвесторов для участия в строительстве курорта на побережье Каспийского моря в Дагестане.

«Был объявлен прием заявок на первые 11 лотов — это 10 гостиниц и 1 аквапарк. На 10 лотов были внесены заявки. В конце мая проведено первое заседание правительственной комиссии Республики Дагестан, рассмотрены все 10 заявок. Среди изъявивших желание стать резидентами — Cosmos Hotel Group, „Азимут групп“ и другие, в том числе частные инвесторы, которые хотят построить гостиничные комплексы, развлекательные центры. Подписано первое соглашение о реализации проекта на строительство отеля „Ривьера каспий“. По остальным рассмотренным заявкам готовятся соглашения», — сообщил в интервью ТАСС председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов на Петербургском международном экономическом форуме.



Проектом предусмотрено строительство более 28 объектов: гостиницы, рестораны, общежития, рассчитанные на 14,5 тысяч человек.

«Уже приступили к реализации инфраструктурных проектов. Инфраструктура будет создана акционерным обществом „Кавказ.РФ“, строить будут сами резиденты», — добавил премьер-министр.



Детский центр

Абдулмуслимов также отметил, что параллельно с курортом на побережье планируется строительство Всероссийского детского туристического центра.

«Он по мощности не будет уступать нашему Всесоюзному детскому центру „Артек“. Инфраструктура будет построена по мастер-плану Кавказ.РФ. Само строительство будет вести Министерство просвещения РФ. Строительство начнется в следующем году. В 2027 году мы увидим первые результаты. Вначале центр будет принимать от 300 до 700 детей, после число мест будет доведено до 1,7 тысячи», — сказал Абдулмуслимов.



Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.