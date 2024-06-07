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На Алтае завершат строительство модульных отелей за 800 млн рублей

Строительство модульных отелей завершится в Алтайском крае в 2024 году в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Стоимость объектов составляет 800 млн рублей, сообщил ТАСС на стенде агентства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Виктор Томенко.

На Алтае завершат строительство модульных отелей
© РИА Новости
"При государственной поддержке развиваются особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь", игорная зона, а также туристская территория "Белокуриха горная". Кроме того, в 2024 году завершится реализация проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", всего привлечено порядка 800 миллионов рублей. По данной госпрограмме создаются 568 комфортабельных номеров, готовых принять более тысячи гостей", - сообщил губернатор.

По его словам, туристический поток в регионе стабильно превышает 2 млн человек в последние годы. При этом ежегодный прирост составляет в среднем 5%. На сегодняшний день в регионе открыты порядка 600 коллективных средств размещения, 41 из которых - санаторно-курортной направленности.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

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