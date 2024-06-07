На Алтае завершат строительство модульных отелей

Строительство модульных отелей завершится в Алтайском крае в 2024 году в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Стоимость объектов составляет 800 млн рублей, сообщил ТАСС на стенде агентства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Виктор Томенко.

"При государственной поддержке развиваются особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь", игорная зона, а также туристская территория "Белокуриха горная". Кроме того, в 2024 году завершится реализация проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", всего привлечено порядка 800 миллионов рублей. По данной госпрограмме создаются 568 комфортабельных номеров, готовых принять более тысячи гостей", - сообщил губернатор.



По его словам, туристический поток в регионе стабильно превышает 2 млн человек в последние годы. При этом ежегодный прирост составляет в среднем 5%. На сегодняшний день в регионе открыты порядка 600 коллективных средств размещения, 41 из которых - санаторно-курортной направленности.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.