Половина жителей Самарской области планируют путешествие

45 % жителей Самарской области планируют поездки в течение 2024 года, а 47 % - не планируют никакие поездки. В другие регионы хотят отправиться чуть меньше трети респондентов (31 %), каждый пятый собирается в другие населенные пункты губернии (21 %), за рубеж решили отправиться 7 % опрошенных.

Среди тех, кто планирует поездки по России, 16 % поедут в Казань, 16 % – в Санкт-Петербург, 14 % – в Сочи, 13 % – в Москву. Такие результаты получили социологи Центра управления регионом Самарской области в рамках исследования общественного мнения о туристических предпочтениях жителей региона.

Чаще всего, по РФ путешествуют жители Самары, молодежь губернии, граждане с высшим образованием и хорошим материальным положением.

Основные критерии выбора направления - финансовая доступность (63 %), красивая природа (38 %), благоприятный климат (34 %).

Почти каждый шестой опрошенный (15 %) предпочитает ездить по "горящим турам". Чаще всего любители спонтанности - это граждане от 35 до 54 лет.

Исследование показывает, что в Самарской области много любителей поездок на автомобиле на дальние расстояния – почти каждый третий (38 %) готов отправиться в путешествие на машине.

Почти половина респондентов (47 %) отдает предпочтение максимальному комфорту во время отдыха. Среди них чаще всего встречаются жители Тольятти, респонденты от 18 до 34 лет, граждане с высоким материальным положением.

При этом 44 % опрошенных руководствуются суждением, что им "достаточно сменить локацию, и не нужны никакие курорты" при организации своего отдыха. 62 % соглашаются с тем, что "не обязательно ехать далеко, хорошо отдохнуть можно и в своем регионе".

Наиболее предпочтительным для себя видом отдыха 45 % респондентов отметили поездку на природу, за город, 39 % – встречи с родственниками, друзьями, еще столько же – отдых на даче, в частном доме, в апартаментах, 37 % – пляжный отдых. Больше трети опрошенных (35 %) считает посещение музеев обязательным пунктом в программе, а почти каждый четвертый (24 %) предпочитает активное времяпрепровождение, занятия спортом.

А недавно россияне рассказали, будут ли брать отпуск летом 2024 года.