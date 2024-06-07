В Дагестане рассчитывают принять более 2 млн туристов

Власти Дагестана планируют принять в 2024 году более 2 миллионов туристов, побив рекорд прошлого года.

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«Если, например, лет пять назад к нам приезжало несколько сотен тысяч человек, в 2022 году было 1,5 миллиона, а в прошлом году — 1,7 миллиона туристов. В этом году с января по апрель турпоток у нас увеличился на 11%. <> Ожидаем, что в этом году у нас в республике будет более 2 миллионов туристов», — сообщил в интервью ТАСС председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов на Петербургском международном экономическом форуме.



Он также отметил, что за последние несколько лет в республике возросло количество туроператоров и гидов-экскурсоводов. Кроме того, власти региона уделяют большое внимание строительству модульных средств размещения, позволяющих принимать больше туристов.

«На это тратятся сотни миллионов рублей в рамках национального проекта и из нашего республиканского бюджета. Создаем для туристов соответствующие условия», — добавил Абдулмуслимов.



Дагестан является лидером среди российских регионов по росту турпотока. Количество туристов, посетивших республику в 2023 году, выросло более чем в 2,5 раза по отношению к доковидному периоду. Общий номерной фонд в регионе в 2023 году составил около 10,5 тысячи номеров.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.