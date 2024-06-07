Срок сдачи гостиницы «Турист» снова сдвинут

Сдача в эксплуатацию гостиницы "Турист" на площади Маркса, строительство которой началось еще в далеком 1968 году, снова откладывается. Новое окончание строительства назначено на 31 декабря 2025 года, согласно решению мэрии Новосибирска, опубликованному на официальном сайте городской администрации.

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Изначально предполагалось завершить возведение "Туриста" к 2022 году, в преддверии Молодежного чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в Новосибирске. Затем срок сдачи был передвинут на июнь 2024 года Инспекцией государственного строительного надзора Новосибирской области.

Реконструкцией гостиницы, остановленной в 1979 году, занимается компания "Турсиб-Б", которая приступила к работам в 2018 году. Согласно проекту, в здании "Туриста" появятся вход в метро, гостиничный комплекс, медицинский кластер, три конгресс-зала, апартаменты (уже выставленные на продажу), конференц-залы и переговорные, магазины, фитнес-клубы, а также парковка на цокольном этаже. В прилегающем к "Туристу" сквере, обустройство которого началось прошлым летом, планируется создать зону отдыха для жителей и гостей города.