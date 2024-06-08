Константинов: развитие горного туризма даст Крыму импульс в курортной сфере

Глава Госсовета региона отметил, что перед спецоперацией на Украине регион достигал турпотока в почти 9 млн туристов при рекорде в 10 млн туристов

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Развитие горного туризма даст Республике Крым новый импульс в курортной сфере, так как у туристов есть соответствующий запрос, заявил в интервью ТАСС председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Те 4-5 месяцев активного отдыха формировали нашу экономику десятилетиями. Слава богу, у нас с природой все в порядке, мы сохранили вот эту красоту, ее неповторимость. Невероятную возможность имеет горный туризм, в Крыму он еще недостаточно развит. Новые проекты показывают, что люди хотят видеть два Крыма: морской и непростой, переплетающийся с Крымом историческим. И вот это направление выстрелит, нужна только ситуация, чтобы для этого все сложилось. Это даст нам опять новый импульс развития курортной сферы", - сказал он.



Глава Госсовета региона отметил, что перед спецоперацией на Украине регион достигал турпотока в почти 9 млн туристов при рекорде в 10 млн туристов, который достигался один раз при советской власти. Дальнейший рост туристической отрасли и турпотока даст рост доходов экономике республики и каждой крымской семье, потому что, по его словам, практически каждая крымская семья в той или иной степени связана с курортной сферой.

Также, заявил Константинов, спросом в регионе активно пользуется лечебная медицина, и эта сфера будет развиваться и дальше.

"У нас много проектов, связанных с грязелечением, уже состоялось, особенно в Саках. На южном берегу есть те санатории, которые имеют хорошую лечебную базу, хорошие команды и пользуются традиционной популярностью у своих клиентов. Они и сегодня востребованы. Люди хотят дольше и успешнее жить сейчас, быть красивыми - это направление сегодняшнего времени. Для этого надо тратить время, усилия, средства на свое здоровье. Поэтому это направление будет развиваться, просто властям надо создавать условия для бизнеса", - рассказал Константинов.



Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.