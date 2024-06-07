Ремонт советского санатория обошелся в 3 миллиарда

Старый санаторий «Ерино» в Новой Москве превращают в современный курорт. К середине лета там собираются открыть два реконструированных корпуса, сообщает группа компаний «Основа» в своей рассылке. Кроме номеров в зданиях появятся библиотека, рестораны, конференц-залы и детский клуб.

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На ремонт курорта потратили 3 млрд руб. На эти деньги в прошлом году обновили оздоровительный комплекс с тренажерным залом и хаммамом, привели в порядок медицинский и диагностический центр и с нуля построили летние зоны отдыха с открытым и детским бассейнами.

Сейчас в «Ерино» можно забронировать номера в трех зданиях. Самые дешевые находятся в корпусе № 1 и в «Кроне». Двухместные «стандарты» там стоят от 9 тыс. руб. В «Дубраве» комнаты лучше, поэтому цены на них немного выше. Так, за «стандарт +» с балконом будет нужно заплатить от 12 тыс. руб.

Санаторий «Ерино» построили еще в 60-е годы для сотрудников Министерства атомной энергетики. Он занимает территорию в 22 га. Рядом со здравницей находятся леса и бьет целебный родник. Открытие этого объекта после реконструкции – хорошая новость, так как современных санаториев в России не хватает – спрос превышает предложение.

Ранее TourDom.ru сообщал, что некоторые санатории предлагают турагентам более высокие цены, чем туристам, которые бронируют номера самостоятельно.