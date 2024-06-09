Между Грозным и Сургутом запустили прямой авиарейс

Авиакомпания Utair в субботу выполнила первый регулярный рейс между Сургутом и Грозным. Об этом ТАСС сообщил директор чеченского аэропорта Альви Шахгириев.

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"В субботу первый рейс выполнили по маршруту Сургут-Грозный-Сургут. Время в пути составляет 4 часа 10 минут. Пока один раз в неделю, но будем смотреть и анализировать, насколько востребованное направление", - отметил собеседник ТАСС.



По его словам, также 10 июня планируется запустить прямой еженедельный авиарейс между Грозным и Тегераном.

"Перелеты будет выполнять иранская авиакомпания Mahan Air на комфортабельном самолете BAe-146. На начальном этапе по понедельникам с перспективой увеличения до трех раз. Также мы планируем в летний период начать летать в Сарканд, открыть дополнительные рейсы в Ташкент и Баку", - рассказал Шахгириев.



Он отметил, что до конца года у аэропорта появится новая взлетно-посадочная полоса протяженностью 3,2 тыс. м, которая позволит расширить географию полетов и увеличить до 1,5 млн пассажиропоток.

"Сегодня технические возможности у нас ограничены. После завершения строительства взлетно-посадочной полосы у нас не будет никаких ограничений. Мы сможем открыть рейсы в Китай и другие страны. Очень мощные авиакомпании у нас будут базироваться", - добавил директор аэропорта Грозного.



В 2023 году пассажиропоток международного аэропорта Грозного вырос на 29,3% по сравнению с показателем предыдущего года, впервые достигнув отметки в 1 млн человек. Параллельно действующему аэропорту в Грозном ведется строительство терминального комплекса и реконструкция аэродрома в рамках госпрограммы развития транспорта РФ. Полностью завершить весь комплекс работ предполагается в 2025 году.