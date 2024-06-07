В «Аэрофлоте» думают расширить программу «Шаттл»

Программа «Шаттл», которая с 1 июня запущена «Аэрофлотом» на линии Москва – Санкт-Петербург, может быть расширена и на другие маршруты. Об этом сообщил в кулуарах ПМЭФ гендиректор группы «Аэрофлот» Сергей Александровский. Потенциально интересными он назвал направления из российской столицы в Казань и Нижний Новгород.

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Суть проекта «Шаттл» в том, что пассажир может бесплатно обменять купленный билет на другое время в пределах плюс-минус 12 часов от исходного. Это дает гибкость в выборе рейса в течение суток. Кроме того, регистрация завершается не за 40 минут до отправления самолета, а за 30, и идет на отдельных стойках в аэропорту. Очевидно, что непременное условие для применения программы – высокая частота рейсов на маршруте. Из Шереметьево и Внуково в питерский Пулково сейчас ежедневно отправляется 73 лайнера группы «Аэрофлот» (собственно «Аэрофлота» и его дочерней авиакомпании «Россия». – Ред.). Интервалы между вылетами порой составляют всего 15 минут.

Из Москвы в Казань в летнем расписании нацперевозчика значится от 10 до 12 ежедневных рейсов, это на 24% больше, чем годом ранее. Из столицы в Нижний Новгород – семь вылетов (один «Аэрофлота», остальные – «России»). Говорить об интервалах хотя бы в полчаса на этих маршрутах пока не приходится. Пассажирам нужно иметь в виду, что тариф «Шаттл» предполагает доплату за возможность гибкого выбора времени отправления – на линии Москва – Санкт-Петербург, например, она составляет 500–600 руб. Те, кто покупает билет по самому дешевому безбагажному «эконом лайт», привилегиями программы «Шаттл» не пользуются.

В посте по теме в тг-канале «Крыша ТурДома» мы попросили подписчиков предложить свои варианты направлений из Москвы, на которые «Аэрофлоту» стоило бы поставить «Шаттлы». В комментариях называют Сочи, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск. А некоторые подошли к вопросу не без юмора: «В Варадеро пусть сделают», «Между севером и югом Москвы», «Ко мне на дачу».