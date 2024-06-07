В Сочи задержан мужчина, который выманивал по 20 тысяч за фото с животными

В Сочи задержали мужчину, который выманивал у туристов крупные суммы. Он предлагал прохожим сфотографироваться с обезьянкой за 500 руб. Во время съемки к мартышке добавлялись попугаи. По словам потерпевших, синий и красный ара поднимали чек до 20 тыс. руб.

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По ст. 16 «Закона о защите прав потребителей» эту ситуацию можно трактовать как навязывание услуги. Отдыхающие соглашались на снимок только с обезьянкой. Когда к ней добавлялись птицы, фотограф должен был предупредить о том, что за попугаев придется доплатить. Он этого не делал, а значит, нарушал ст. 10 названного выше закона.

В такой ситуации отдыхающие имеют право не оплачивать съемку или вызвать полицию.

Обманутые туристы пошли по второму пути. Стражи порядка задержали мужчину и выяснили, что документов на предпринимательскую деятельность он не имел. Кроме того, у животных нашли признаки жестокого обращения. Попугая изъяли, а на фотографа составили два административных протокола.

Ранее TourDom.ru писал, что в дагестанском кафе туристкам выставили счет за фото.