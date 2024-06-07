Как сэкономить туристу в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург — один из самых посещаемых туристами городов. В этом есть плюсы, например, развитая инфраструктура, но и один существенный минус — в сезон отпусков растут цены.

Вместе с жителем города Александром рассказываем, как выбрать район для проживания, как сэкономить на общественном транспорте и как дешевле и быстрее всего добраться до других городов области.

Как добраться до города и сколько это стоит

Аэропорт. В городе один аэропорт — Пулково. От него отходят три автобуса:

№39 едет до станции метро «Московская». Интервал — 5–7 минут. Начало движения — в 5:15 утра, а последний рейс — в 1:36 ночи. Маршрут с остановками здесь.

№39Э едет до станции метро «Московская», но без остановок по пути. Интервал — 13–20 минут. Начало движения в 6:00, последний рейс — в 1:40 ночи.

№82Э едет до станции метро «Проспект Ветеранов» без остановок. Интервал — 15 минут. Первый рейс — в 6:00 утра, а последний — в 1:40 ночи.

Стоимость одна для всех маршрутов — 65 рублей по банковской карте и 44 рубля по транспортной карте, которую можно купить в аэропорту.

Стоимость такси зависит от конечной точки, но, например, добраться до Московского вокзала, который находится в историческом центре города, стоит примерно 800 рублей.

Прежде чем вызывать такси, выйдите из аэропорта — там вы найдете столбы с номерами, введите в заказе номер ближайшего. Так водителю будет проще вас найти.

Ж/д вокзалы находятся в черте города рядом с метро. Поэтому добраться до места проживания не составит труда. Однако заранее установите любую удобную вам карту и проложите маршрут, чтобы найти оптимальный по времени путь.

Если едете от вокзала на такси, то вначале найдите остановку для машин, так как в Петербурге, как и в других городах, останавливаться можно не везде.

Сколько стоит общественный транспорт и как сэкономить

Общественный транспорт. В Санкт-Петербурге есть автобусы, трамваи, троллейбусы и метро. Стоимость проезда разная. При покупке билета на кассе за наличку или при оплате обычной банковской картой одна поездка стоит:

Наземный транспорт (автобусы, трамваи, троллейбусы) — 65 рублей.

Метро — 70 рублей.

Можно сэкономить двумя способами: оплатить проезд картой «Мир» или «Подорожником».

Скидка при оплате картой «Мир» действует только на наземный транспорт. Ничего особенного делать не нужно — просто приложите свою карту к валидатору. Одна поездка — 44 рубля.

Факт

Карта «Подорожник» — это обычная транспортная карта, как «Тройка» в Москве или «Ситикард» в Нижнем Новгороде. Чтобы оплатить проезд, достаточно приложить карточку к валидатору в транспорте или считывающему устройству в метро.

Сама карта стоит 60 рублей. Купить ее можно в аэропорту Пулково, кассах метро и в офисе ГКУ «Организатор перевозок».

Проезд в метро по карте «Подорожник» составит 49 рублей, а в наземном транспорте — 44 рубля. Таким образом, стоимость «Подорожника» окупается на шестой поездке.

Еще картой можно оплатить проездные.

Проездной на трое суток будет выгоднее, чем разовая оплата «Подорожником», если вы планируете совершить больше четырех поездок за день, а если больше пяти, то можно взять сразу на 5 суток.

«Есть еще Единая карта петербуржца. По ней есть скидки на билеты в музеи, а проезд на общественном транспорте еще дешевле — 47 рублей на метро и 42 рубля на наземном, — объясняет Александр, житель Санкт-Петербурга. — Оформить ее может любой, ни временная, ни постоянная регистрация не нужна. Правда, делают ее две недели, поэтому если вы приехали на пару дней, то время на оформление не тратьте».



Если же в Санкт-Петербург вы приехали надолго, то карту можно оформить в банках-партнерах программы — ВТБ, Сбер, Газпромбанк, Промсвязьбанк и банк «Санкт-Петербург». Работает карта как дебетовая, поэтому можно оплачивать ею любые покупки.

Такси. В городе работают федеральные сервисы «Яндекс Go», «Ситимобил», Uber Russia, «Таксовичкоф», «Везёт». Еще есть местные службы — «Петербургское такси 068», «Максим», «Такси Дешево» и так далее. Если вы хотите поехать за город, то можно заранее заказать машину как раз в одном из местных служб такси.

Тарифы примерно у всех одинаковые. Минимальная стоимость для тарифа «эконом» — 139 рублей. В эту стоимость, как правило, входит 3–5 минут ожидания и 2 километра, далее стоимость километра пути примерно 9 рублей плюс еще столько же за минуту в пути.

Важно! В летнее время учитывайте расписание развода мостов (оно есть здесь), если планируете перемещаться от острова на остров после полуночи. Метро в это время уже не работает, поэтому придется заказывать такси. Машины едут в объезд, поэтому такая поездка обойдется примерно в два раза дороже.

Сколько стоит добраться до ближайших городов

Выборг. Из Финляндского вокзала (площадь Ленина, 6) в Выборг почти каждый час ходит скоростная электричка «Ласточка». Время в пути — 1 час 12 минут. Стоимость билета — 409 рублей без мест и 556 рублей с выбором места.

С того же вокзала ходят и обычные электрички. Правда, время в пути уже от 2,5 часов до 4 часов. Зато билет дешевле — 409 рублей. Билеты можно купить в терминалах и кассах вокзала, а билеты с выбором мест — в одном из сервисов покупки билетов.

Прямых междугородних автобусов между городами нет.

Такси стоит от 3000 рублей.

Если на своей машине, то самый быстрый путь проходит через платный Западный скоростный диаметр. Это обойдется примерно в 493 рубля для легковых машин без транспондера.

Петергоф. Электрички до Петергофа отходят с Балтийского вокзала (набережная Обводного канала, 120). Первый маршрут в 5 утра, последний — в 23:55. Промежуток между отправлениями — 15–20 минут. Время в пути — 35 минут, стоимость билета — 66–77 рублей. Нужная станция называется «Новый Петергоф».

До станции «Старый Петергоф» добираться дольше на 10 минут, а стоимость билета — 88 рублей.

Автобусы отходят от станций метро «Ленинский проспект» (№103, К224, 420), «Автово» (№224, 300, 404, 424), «Балтийская» (№404) и «Проспект Ветеранов» (№343, 639-б). Отдельно билет покупать не нужно, это городские маршруты.

С мая по октябрь до Петергофа также можно добраться по воде на Метеоре. Теплоход отходит каждые полчаса с 10 утра у Дворцового моста (Адмиралтейская набережная, 2). Стоимость — от 1000 рублей за взрослого и от 800 рублей за ребенка.

Такси — от 1500 рублей.

Гатчина. Электричка отходит от Балтийского вокзала (набережная Обводного канала, 120). В день 8–10 рейсов. Время в пути и для скоростного поезда, и для обычного поезда одно — 1 час. Стоимость билета — 115 рублей.

Еще у станции метро «Московская» на улице Демонстрационный проезд отходят автобусы и маршрутки. Ехать на них столько же, сколько на электричке. Чтобы добраться до Гатчины, нужны автобус №431 или маршрутка № К-18, К-18а — сесть на них можно не только на начальной точке у метро, но и на любой остановке по маршруту. Проезд стоит столько же, сколько общественный транспорт в Санкт-Петербурге — 44–65 рублей в зависимости от способа оплаты.

Поездка на такси стоит от 1200 рублей.

Пушкин. Город находится в составе Санкт-Петербурга, поэтому добраться до него не составит труда. Электрички отходят от Витебского вокзала (Загородный проспект, 52) с 5 утра и до полуночи каждые 10–20 минут. Время в пути — 30 минут, стоимость билета — 51 рубль. Нужная станция называется «Царское село».

Также ходят автобусы и маршрутки. Нужны маршруты № К-287, К-347А, К-545, 299, К-342 и №187. Первая остановка у метро «Московская», но сесть можно на любой остановке по маршруту. Отдельно билет покупать не нужно, это городские маршруты.

Такси — от 800 рублей.

С Пушкина также можно отправиться в Павловск на автобусе. Электрички в Павловск едут по тому же направлению, что и в Пушкин. Станция так и называется — «Павловск».

Ивангород. Из Балтийского вокзала в Ивангород отправляется полноценный поезд, а не электрички. Один раз в день в 18:40. Время в пути — 3 часа 12 минут. Стоимость билета — 451 рубль.

Также ходят междугородние автобусы. Они побыстрее — поездка длится до 3 часов, но стоимость билета выше — от 2000 рублей. Отходят от автовокзала на Обводном канале.

Сколько стоят гостиницы и посуточные квартиры

По данным сервиса по бронированию отелей, средняя стоимость проживания — 2850 рублей за сутки в осенне-зимний период и от 4700 рублей в весенне-летний период. Посуточная аренда квартир дороже — в среднем 5300 рублей за сутки. Однако тут важно учитывать, что стоимость номера в гостинице зависит от количества проживающих, а стоимость проживания в квартире от количества людей не меняется.

«Мне кажется, как и в любом крупном городе, в каждом районе найдется отель или квартира на любой вкус и кошелек, поэтому я бы выбирал конкретные местности», — считает Александр.



Вот его совет, где поселиться туристу:

Коломна: «Старый тихий Петербург, Блоковские места, в пешей доступности Мариинка и Новая Голландия». Станции метро «Садовая», «Адмиралтейская», «Спасская».

Станция метро «Черная речка»: «Живописный район в пешей доступности от Петроградской стороны».

Охта в районе станции метро «Новочеркасская».

Васильевский остров: «Там очень хорошо, даже на дальних линиях».

Пески: «Большой район на востоке центра с Таврическим садом, тут не много достопримечательностей, зато можно посмотреть на жизнь местных». Станция метро «Чернышевская» (временно закрыта).

В городе часто проводятся крупные международные и российские мероприятия, поэтому бронировать жилье с середины весны и до середины осени лучше заранее. Так вы получите скидку за ранее бронирование и сможете выбрать подходящий именно вам вариант.

Вот еще несколько советов, как можно сэкономить на жилье:

Поищите жилье на окраинах, но рядом с метро. Поездка с любой конечной станции до центра Петербурга на метро занимает 15–30 минут, поэтому можно смело выбирать комфортное жилье с низкой ценой в нецентральных районах. «Правда, нужно учитывать, что если селитесь в северных районах, например, в Приморском районе, то ночью после разводов мостов придется переплачивать за такси».

Пользуйтесь сразу несколькими агрегаторами и не забывайте о сайтах гостиниц.

Если это первое бронирование у сервиса, то поищите промокод, который даст скидку.

Наконец, попробуйте поискать бесплатное жилье (каучсерфинг). Да, этот вариант подойдет не всем, но если вы путешествуете один или с партнером и любите общаться, то это хорошая возможность найти приятеля в незнакомом городе. Группы для поиска есть в соцсетях — введите в поиске слово «каучсерфинг».

Какой размер туристического налога и когда его можно не платить

С 1 апреля 2024 года все туристы должны платить туристический налог (он же курортный сбор). В Санкт-Петербурге его размер — 100 рублей в сутки.

Плату взимают компании или ИП, которые владеют гостиницами, хостелами, санаториями и так далее. Физические лица, которые посуточно сдают комнаты, квартиры или дома, сбор не взимают.

Заплатить его можно в любой день проживания. Если вы отказываетесь уплатить курортный сбор в первый же день, гостиница не может воспользоваться этим поводом и отказать в заселении.

Необходимо считать не количество дней, а количество суток, проведенных в регионе. Например, вы приехали в Санкт-Петербург 1 июля и уехали 10 июля. В отеле вы прожили 9 ночей. Следовательно, размер курортного сбора составит: 100 рублей × 9 ночей = 900 рублей с человека.

Налог не платят:

ветераны войны;

студенты-очники до 24 лет;

люди с инвалидностью всех групп и их сопровождающие;

Герои СССР, РФ и полные кавалеры ордена Славы;

жители блокадного Ленинграда;

пациенты санаториев, если получили путевку по ОМС или социальной страховке;

спортсмены, тренеры и спортивные судьи, если приехали в регион для участия в соревнованиях.

Чтобы воспользоваться льготой, просто покажите при заселении подтверждающий документ — студенческий билет, справку об инвалидности и так далее.

Сколько стоит еда и как сэкономить в заведениях

Супермаркеты. «Семишагофф» — местная сеть супермаркетов бюджетного сегмента, в которых цены дешевле на 20–40%, чем в других сетях. В целом жалоб на качество продуктов мало. Но есть сообщения о приостановке работ после проверок Роспотребнадзора (такое бывает и у других супермаркетов). Поэтому если планируете сами готовить, можно покупать продукты там, но внимательно следите за сроками годности (так лучше поступать всегда).

Также в городе есть российские сети — «Пятерочка», «Магнит», «ВкусВилл», «Дикси», «Спар». Цены в них примерно такие же, как и в остальных регионах европейской части России.

Кафе и рестораны. Средний чек в заведениях города начинается от 800 рублей. По будням можно сэкономить, купив бизнес-ланч — цена от 450 рублей.

Еще можно воспользоваться акциями, их можно узнать у официанта или посмотреть на сайтах заведений. Это, например, скидки для участников бонусной программы, бесплатные блюда в честь праздника, а еще бывают скидки специально для туристов.

Столовые и булочные. «В городе много столовых с нормальной кухней со средним чеком 250–300 рублей за обед. Раскрученная сеть — не значит самая лучшая и дешевая, поэтому не идите в первое попавшееся место. Перед посещением конкретной столовой почитайте отзывы, — советует Александр. — А еще в городе невероятно много булочных. Они на каждом шагу. Вечером в них скидки до 30% на весь ассортимент пирожков, булочек, тортов, пирожных. Хорошая возможность сэкономить».

Сколько стоят билеты в музеи Санкт-Петербурга и как сэкономить

Комплексные билеты позволяют посетить сразу несколько мест.

Билет в Русский музей с посещением всех постоянных выставок, кроме Летнего дворца, на один день обойдется в 1700 рублей, а на два — 2500 рублей. Всего корпусов 6, и билеты в них стоят от 400 до 700 рублей, экономия очевидная.

Билет на посещение Петропавловской крепости и филиалов Государственного музея истории Санкт-Петербурга (Музей петербургского авангарда, музей Кирова, музей-квартира Блока, крепость Орешек, особняк Румянцева, музей печати) стоит 1500 рублей и 1900 рублей в зависимости от сезона. Отдельный вход только в Петропавловскую крепость стоит 1000 рублей, а в другие музеи — по 200–500 рублей. После покупки билета у вас будет целых 14 дней, чтобы посетить все места по одному билету.

Такие билеты также есть в Петергофе, но не во все музейные комплексы сразу, а на отдельные экспозиции. Самый выгодный вариант включает четыре локации за 1050 рублей, по отдельности эти же места обойдутся в 500–600 рублей.

С льготными билетами можно попасть в музеи либо бесплатно, либо со скидкой. Как правило, льгота распространяется на несовершеннолетних, пенсионеров, студентов очной формы, многодетные семьи. Для людей с инвалидностью, сотрудников российских музеев и студентов архитектурных и художественных вузов вход вовсе всегда бесплатен.

Бесплатные дни бывают как у федеральных Русского музея и Эрмитажа, так и у региональных музеев. Например, в Эрмитаже для льготников каждый третий четверг месяца бесплатный вход в Главный штаб, Главный музейный корпус и Музей императорского фарфорового завода.

Единого дня для посещения, как в Москве и некоторых других городах России, нет, за исключением Международного дня музеев, который отмечается в мае. Поэтому перед поездкой обязательно посмотрите на сайте, есть ли бесплатный день и когда он — вдруг выпадет на день вашего путешествия.

Бесплатные музеи и галереи. Такие есть при госучреждениях и университетах. Например, Банк России периодически проводит экскурсии в трех разных зданиях.

Важно! Покупайте билеты только в кассах музея или на их официальных сайтах. На сторонних сайтах вы заплатите комиссию, а в худшем случае — нарветесь на мошенников, которые спишут деньги с карты, но пришлют недействительный билет.

Сколько стоят развлечения в Санкт-Петербурге и как сэкономить

Театр. Билеты в большие театры — Мариинский и Михайловский — стоят от 1600 до 10 000 рублей. Самые дешевые — на балконе, а дорогие — в партере. Если хочется насладиться постановкой и сэкономить, то можно взять места в ложе или в первых рядах балкона. Главное, ближе к центру. Разглядеть сцену поможет театральный бинокль — аренда в обоих театрах стоит 200 рублей.

Не уступающий в роскоши зал — у Александринского театра, а билеты стоят значительно дешевле: от 800 до 3000 рублей. Примерно такая же стоимость в других значимых театрах города — в Ленсовете, БДТ имени Товстоногова, «Приюте комедианта».

«Можно попытать счастье с контрамарками, билетами, которые раздают прямо перед спектаклями, но перед покупкой убедитесь, что это реальный продавец, — советует Александр. — На популярные постановки так точно не попасть».



Билеты ищите сразу во всех популярных сервисах по продаже билетов и не забывайте про сайты театров. Возможно, на каком-то из них будет скидка или акция для первой покупки.

Водные прогулки. «Никогда не идите к первому попавшемуся у причала продавцу. Это всегда дорого. Лучше поищите те же маршруты на "Горбилете", "Кассир.ру", "Яндекс.Афише". Сэкономите рублей 500, а то и больше», — предупреждает Александр.

Крыши. Прогулки по крышам мэрия считает нарушением закона. Если полицейские поймают вас на такой прогулке, то вас оштрафуют на 500 рублей, а еще, скорее всего, потратите время на поездку до отделения полиции.

Разрешенная мэрией экскурсия на крышу всего одна, билет на нее стоит 800 рублей.

Второй вариант, как посмотреть на город с высоты, — террасы на крышах. Таких заведений много в центре города. Но будьте готовы, что летом там не будет мест, поэтому лучше забронировать столик заранее.

Наконец, можно подняться на смотровые площадки. Например, вход на Колокольню Петропавловского собора (250 рублей) с экскурсией стоит 250 рублей, на колоннаду Исаакиевского собора (Исаакиевская площадь, 4) — 300 рублей, на колокольню Владимирского собора (Владимирский проспект, 20) — 200 рублей, на Балкон Думской башни (Невский проспект, 33) — 300 рублей.