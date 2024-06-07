МЭР ожидает, что въездной турпоток в РФ в 2024 году составит не менее 5 млн

Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков напомнил, что въездной туризм в Россию в 2023 году вырос, несмотря на все сложности

© РИА Новости

Въездной турпоток в Россию в 2024 году ожидается на уровне не менее 5 млн туристов. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков на сессии в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Планируем уже в этом году получить внушительные результаты. По нашим оптимистическим прогнозам, мы ставим себе такую цель - планку в 5 млн въездных туристов, которые будут жить в наших гостиницах, мы сможем преодолеть", - сказал он.



Вахруков напомнил, что въездной туризм в Россию в 2023 году вырос, несмотря на все сложности. Таким образом, число посетивших Россию иностранных туристов увеличилось на 20% и достигло 4 млн человек.

"Это только те, кто не просто пересек границу, но и живет в наших гостиницах. Наша цель к 2030 году - увеличить этот показатель в 4 раза, до 16 млн человек", - подчеркнул замминистра.



О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в 2024 году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.