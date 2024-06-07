Эксперты предупредили, какие туристические регионы небезопасные по клещам

В российских регионах активизировались клещи. Красноярский край не стал исключением. За первую неделю лета от присасывания клещей пострадали 1191 взрослый и 351 ребенок. В Роспотребнадзоре рассказали, какие в каких туристических местах на людей чаще всего нападают клещи.

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«За последнюю неделю люди снимали с себя клещей во время посещения национального парка «Столбы» – 20 присасываний, на территории Торгашинской лестницы – зфиксировано 4 укуса, а также в экопарке «Гремячая грива» – 9 присасываний. К сожалению 52 человека заболели опасными заболеваниями: вирусным энцефалитом, боррелиозом и сибирским клещевым тифом», – отметили в пресс-службе.



В ведомстве уточнили, что обработка от клещей проводится не везде и в некоторых туристических местах края она запрещена. В связи с этим туристам следует быть вакцинироваться от клещей, носить защитную одежду, применять репелленты, а также регулярно осматривать себя и друг друга.

Напомним, что есть несколько способов, как обезопасить себя и животных в наступающий сезон кровососов.