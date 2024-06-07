Во Владивостоке запустили гастрономический гид по дальневосточной кухне

Бесплатный гастрономический цифровой путеводитель по Владивостоку запустила компания МТС, сообщает ИА DEITA.RU.

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Ссылку на онлайн-гид гости Приморья будут получать смс-сообщением при прибытии в регион. Также все желающие могут изучить гастрономический путеводитель на сайте МТС Travel.

Как рассказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева, гастрогид рассказывает туристам о дальневосточной кухне и её преимуществах. В его создании участвовали эксперты ресторанной отрасли, фудблогеры и представители Туристко-информационного центра.

Цифровой гид описывает ключевые продукты и блюда, поэтому туристы смогут узнать, где попробовать сырой гребешок, скоблянку из кукумарии или трепанга, севиче из трубача, жареный папоротник и варенье из лимонника. В путеводителе представлено около 70 ресторанов и кафе Владивостока разной ценовой категории, с акцентом на морепродукты, азиатскую кухню, мясные блюда и дары тайги.

«Сейчас практически в любой сфере на первый план выходит удобство цифровых сервисов и всесторонняя забота о клиенте. Так, наши клиенты при бронировании гостиниц в МТС Travel получают кешбэк. Но когда путешественник только забронировал отель, у него еще нет конкретной привязки к каким-то заведениям или еде. Наша цель обеспечить ему это окружение, показав, где можно позавтракать, пообедать и вечером отлично отдохнуть», – отметила Евгения Сысоева.



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«Еще несколько лет назад мы обсуждали с коллегами из МТС варианты туристического продвижения Владивостока. И одной из точек нашего соприкосновения стала гастрономия. Любой человек, приезжая в новое место, обязательно пойдет кушать, а у нас в Приморском крае есть собственная кухня, дальневосточная, с морепродуктами и дарами тайги», – отметил заместитель руководителя Туристско-информационного центра Приморского края Виталий Станиславчук.



На основе Big data был составлен список популярных ресторанов, кафе и баров, где подаются блюда дальневосточной кухни. Рейтинг верифицировали эксперты ресторанной и туристической сферы.

«Топ основан на различных позициях, однако самые главные компоненты: очень вкусно и дальневосточная кухня», – добавил Виталий Станиславчук.



Создатели гастрономического гида планирую обновлять информацию в путеводителе, отслеживая изменения в этой сфере. При этом наполнен гид не только самими заведениями, но и тематическими фестивалями. Так, во Владивостоке уже прошёл фестиваль корюшки, мидий и минтая, и до конца 2024 года планируется провести ещё несколько гастрономических фестивалей.

Отметим, что по данным МТС Travel, количество бронирований отелей в регионе за год выросло на 43%, а Приморский край становится популярным не только у туристов из дальневосточных регионов, но и из Москвы, Новосибирска, Иркутска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и других городов.