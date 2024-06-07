В Карелии построят горнолыжный курорт

Горнолыжный бальнеологический курорт с объемом инвестиций более 21 млрд рублей построят в Кондопожском районе Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики со ссылкой на заявление главы региона Артура Парфенчикова в рамках Петербургского международного экономического форума.

"В Карелии построят горнолыжный бальнеологический курорт с объемом инвестиций более 21 млрд рублей. <...> Местом локации определено село Спасская Губа Кондопожского района. Курорт, открытие которого планируется в 2030 году, расположится на берегу озера Мунозеро. В ходе реализации проекта предполагается создать 1,2 тыс. новых рабочих мест", - цитирует Парфенчикова пресс-служба карельского правительства.



Об этом 6 июня на площадке Петербургского международного экономического форума договорились правительство Карелии и ООО "Горнолыжный рекреационный бальнеологический курорт "Спасская губа". Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта. Он предполагает создание всесезонного горнолыжного рекреационного бальнеологического курорта "Вереяр".

"Для Карелии развитие туризма является приоритетной стратегической задачей, и мы рады, что нам удалось привлечь такой масштабный интересный проект по созданию всесезонного курорта мирового уровня с фокусом на горнолыжную и лечебно-профилактическую инфраструктуры. Открытие курорта обеспечит поступление в бюджет республики дополнительно несколько миллиардов рублей", - заявил Парфенчиков.



Предполагается, что курорт будет принимать 280 тыс. туристов год. Общая площадь комплекса составит 5 тыс. га. Предусмотрен большой номерной фонд : отели, коттеджи, таунхаусы. Горнолыжный курорт включит в себя 40 км трасс, 14 подъемников. Бальнеологический курорт предложит посетителям 250 оздоровительных процедур.

Рядом с будущим курортом находятся два оздоровительных учреждения, в частности, первый в России санаторий "Марциальные воды", основанный Петром Первым в 1719 году на базе железистых минеральных источников. Таким образом, сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на главы региона, в Карелии будет создан медицинский кластер, включающий в себя популярные у туристов объекты.

Особая экономическая зона

Правительство республики готовит заявку на создание в Спасской Губе особой экономической зоны. На территории могут установить особый правовой режим для инвесторов, налоговые льготы, планируется масштабное развитие инженерной инфраструктуры.

Бальнеологические курорты используют в лечении своих клиентов минеральные воды, полезные по составу грязи, озерные рапы (высококонцентрированные растворы солей - прим. ТАСС) и благоприятный климат.