На Камчатке построят круглогодичный лагерь для детского отдыха

На Камчатке построят лагерь для круглогодичного детского отдыха. Об этом сообщила заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая в ходе сессии "Туризм и индустрия гостеприимства: новые механизмы государственной поддержки", которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.

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По словам Яровой, свое согласие на участие в проекте уже дал банк ВТБ,на очереди- приглашение инвесторов.

- Мы знаем, что они пока опасаются заходить в этот регион, но в ближайшей перспективе самыми окупаемыми будут те объекты, которые так или иначе связаны с семейным отдыхом, - отметила депутат.



Участники дискуссии также предложили в ближайшей перспективе увязать государственные планы по развитию туризма с планами в области демографии.