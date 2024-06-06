Эксперты ПМЭФ предложили целенаправленно развивать семейный туризм

В России необходимо разработать отдельные меры поддержки семейного туризма, законодательные нормы, которые обяжут участников туристического рынка уделять внимание этому направлению, и одновременно меры поддержки для них. Об этом говорили участники сессии "Туризм и индустрия гостеприимства: новые механизмы государственной поддержки", которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.

© РИА Новости

Как отметила заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Инна Святенко, в настоящее врем семейные номера с несколькими спальными местами сегодня предусмотрены только в гостиницах 3* и более. Необходимо обеспечить соблюдение этого требования также в гостиницах более низкого класса, при этом разработав критерии отнесения номера к категории "семейный" - наличие двух комнат, внутренней перегородки или иные требования.

Святенко также предложила использовать эмблему Года семьи (указом президента РФ объявлен 2024 год) для маркировки объектов размещения, предприятий общественного питания и событий, подходящих для семей с детьми. Среди других предложений - разработка корпоративных программ по частичному возмещению расходов на семейный отдых, семейный тариф на авиа- и железнодорожные билеты.

- Для участников СВО, возможно, стоило бы разработать варианты размещения с семьями на время реабилитации, - предложила также сенатор.



В свою очередь заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая отметила, что в настоящее время идет формирование мастер-планов развития городов, многие из которых включают объекты туризма.

- Нужно определить и нормативно закрепить понятие "семейный туризм", сформировать унифицированные требования, в том числе к инвестору, которые обеспечат семейный отдых, - полагает она.



Еще одной мерой поддержки, по мнению Яровой, могла бы стать "семейная карта" для посещения объектов культуры и спортивных объектов, дающая, к примеру, скидки семьям с детьми.