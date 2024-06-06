В Амурской области стартовали съемки проекта VK Места

Тревел-блогер, ведущая тревел-шоу «Двое в дороге» Татьяна Соловей и комик, актер Алексей Шальнов приехали в Амурскую область, чтобы познакомиться с туристическими маршрутами и уникальными точками притяжения региона.

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«Наша цель – показать, насколько многогранна Амурская область, чтобы как можно больше россиян посетили этот регион», – отметил директор VK по стратегическому партнерству Дмитрий Уваров.



Знакомство с регионом начнется в Благовещенске. Участники медиаэкспедиции посетят Калачную – музей, где они смогут самостоятельно испечь традиционное хлебобулочное изделие в настоящей русской печи.

Кроме того, команда проекта покажет зрителям удивительные природные ландшафты и разнообразную фауну региона. Съемочная группа отправится в увлекательное путешествие по реке Амур. Во время водной экскурсии они увидят, где проходит граница между Россией и Китаем.

«На Амур я летела с особым трепетом и предвкушением. Необъятные просторы и сердечные люди оставляют только теплые впечатления. И, конечно, природа этого края вдохновляет на создание контента – хочется как можно больше снимать эти неповторимые пейзажи», – делится блогер Татьяна Соловей.



Особое внимание будет уделено промышленному туризму региона. Съемочная группа вместе с профессионалами пройдет все этапы добычи и производства золота, а затем со строителем Байкало-Амурской магистрали доберется до территории вечной мерзлоты.

Ранее VK Места выпустили фильм об Орловской области. Знакомство с регионом началось с посещения Знаменской богатырской заставы. Здесь участники познакомились с бытом русских богатырей, приняли участие в интерактивной программе и обучились основам древнерусского боя. Погружение в историю уникальной народной культуры продолжилось в этнографическом музее «Тургеневское полесье».