Передача отеля Four Seasons в госсобственность не отразилась на туристах

Гостиницу Four Seasons Hotel Moscow, находящуюся напротив Кремля, изъяли в пользу государства. Об этом сообщили в пресс-центре Федеральной службы судебных приставов России. В эти дни специалисты ведомства проводят необходимые процедуры, предусмотреннные в данном случае законодательством. Раньше отель принадлежал бывшему совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину.

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Как утверждают источники TourDom.ru, на работе объекта это не сказывается:

«Лифты ходят, сотрудники улыбаются, кофе наливают».



Сегодня в здании отеля прошли воркшоп Управления по туризму Саудовской Аравии и мероприятие от банка ВТБ.

Напомним: в марте банкира приговорили к 9 годам колонии по делу о растрате 26,3 млрд руб. Кроме того, у бизнесмена решили изъять часть недвижимости. Вместе с Four Seasons Hotel Moscow государству отошла галерея «Четыре Сезона».

Отель находится на месте бывшей гостиницы «Москва» в нескольких десятках метров от Кремля. Оригинальное здание снесли в 2004 году, а на освободившейся площадке возвели новое, которое повторяло старое строение по форме, но существенно превосходило по размерам.

Ранее TourDom.ru сообщал, что гостиницы Azimut Hotels, которые

хотели изъять у бизнесмена Александра Клячина, остались в собственности предпринимателя.