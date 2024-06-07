Таруса: что посмотреть, где жить и где перекусить

Тарусские пленники — так местные жители называют тех, кто решил переехать в Тарусу, пленившись красотой ее природы. Много таких «зачарованных» (особенно писателей и художников) приезжали сюда и оставались на рубеже XIX-XX веков. С тех пор в городке мало что изменилось: вокруг умиротворяющая атмосфера прошлого, деревянные дома и Ока.

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Что посмотреть

Река Ока

Есть во Франции деревушка Барбизон, где в свое время сложилось сообщество художников-пейзажистов. Тарусу частенько называют русским Барбизоном. Гуляя вдоль Оки, вы поймете, почему городок привлекал людей творческих профессий, которые в начале XX века покупали или арендовали здесь дачи. На смотровых площадках над рекой установлены памятники самым преданным Тарусе личностям: Белле Ахмадулиной, автором скульптуры которой стал ее муж Борис Мессерер, и Константину Паустовскому, застывшему возле забора с любимым псом по кличке Грозный. А табличка на памятнике Марине Цветаевой гласит: «Огромная просьба не вкладывать в руку Цветаевой цветы. Этим вы нарушаете композиционный замысел скульптора».

Соборная площадь

Официально площадь носит имя Ленина, но местные называют ее Соборной из-за возвышающегося в центре собора Святых Петра и Павла. Храм был построен в конце XVIII века, внутри сохранился резной каменный иконостас. Рядом с собором расположилась Тарусская картинная галерея, из которой в 2015-м пытались украсть картины «Море у острова Капри» Айвазовского, «Голова иерусалимского еврея» Поленова и «Распятие с предстоящими и святым Франциском Ассизским» неизвестного художника. Недалеко также находятся старинные торговые ряды.

Голубой бревенчатый домик не бросается в глаза. Между тем время там словно замерло: внутри все осталось так, как было при Константине Паустовском, который жил здесь с 1955 по 1968 год. Писатель так любил Тарусу и ее «сказочные окрестности», что помог благоустроить территорию, опубликовав в газетах статьи про неухоженность города. В итоге было налажено электроснабжение, заасфальтированы дороги, построены водопровод, баня, жилые дома. Похоронен Паустовский, как и завещал, на местном кладбище.

Тарусский музей семьи Цветаевых

Добро пожаловать в «Дом Тьо». Одноэтажное здание приобрел в 1899-м дед Марины Цветаевой. После его смерти там жила его вторая жена, которую маленькие сестры Цветаевы — Марина и Анастасия — называли «Тьо». Несмотря на то что их родители с 1892 по 1910 год постоянно снимали на лето дачу на окраине города, в «Доме Тьо», ставшем позднее музеем, сестры проводили довольно много времени: слушали рассказы его хозяйки, которая непременно угощала девочек бульоном и конфетами.

Дом литераторов

Здесь проходят концерты, выставки и спектакли. Но чуть ли не главная причина посетить культурный центр — потрясающие мозаики, украшающие стены белого здания в стиле сталинского неоклассицизма. Часть панно — работы учеников детской школы искусств, а другие принадлежат итальянскому художнику Марко Бравуру, чьи скульптуры можно увидеть в Бейруте и Равенне. 17 лет назад он с женой переехал в Тарусу и теперь творит в своей мастерской в Доме литераторов, там и живет.

Усадьба Поленово

От городской пристани Тарусы отходит прогулочный теплоход, который отвезет вас к усадьбе Поленово. На нее стоит заложить как минимум полдня. Ведь там вас ждут Большой дом, Аббатство, Адмиралтейство, Фахверк, Детская «избушка» и церковь Святой Троицы в селе Бёхово, построенные по проектам хозяина поместья художника Василия Поленова. А вокруг роскошный парк, разбитый по велению живописца, бескрайние луга и высокие берега реки — идеальное место, чтобы творить и гулять. Этим и занимались многочисленные гости Поленова, среди которых были Репин, Чехов, Левитан, Коровин. А Виктор Васнецов задумал там свою знаменитую картину «Богатыри».

Где остановиться

«Частная территория»

Как бы грозно ни звучало название гостевого дома, здесь гостей принимают с распростертыми объятиями и «цветаевским пирогом». Старинные зеркала из Владимира, постельное белье из Иванова, антикварная мебель с подмосковных барахолок и деревянная фигурка песика по кличке Шарик — здесь легко проникнуться эстетикой писательских дач, которые и прославили город.

«Зеленая тропа»

Приокские просторы располагают к единению с природой. Глэмпинг, где есть и шатры, и домики на дереве, вариант для тех, кому чужда походная романтика. Здесь вам и удобные кровати, и душ с горячей водой. Что касается досуга, то можно покататься на велосипедах, позагорать на пляже и навестить фермеров. А по вечерам гости собираются у костра.

«Усадьба Бёхово»

Какой была жизнь в русской усадьбе летом? Безусловно, неспешной и размеренной: кофе по утрам на солнечной террасе, чтение в тенистом саду, прогулки по окрестным деревням и полям, долгие разговоры на веранде по вечерам. Проникнуться старинным бытом можно, остановившись в апартаментах с винтажной мебелью.

Где поесть

«Голубчики»

Французская провинциальная кухня в русском купеческом доме XIX века постройки при мастерской художника. В названии заведения — стремление максимально угодить гостям и всех от души накормить. В меню — крок-мадам, киш лорен с цукини и вялеными помидорами, утиная ножка «конфи», луковый суп, а также тарт татен с грушей.

«Тарусское время»

Точное время вы обязательно узнаете в этом ресторане, ведь его стены и полки украшают всевозможные часы, которые интересно рассматривать в ожидании заказа. Выбирать долго не придется, там все по-домашнему вкусно, ясно и понятно: солянка или суп-лапша, каре барашка или жаркое из говядины, а на гарнир — картошка или зеленая фасоль.

«Сеновал»

Панорамные окна с видом на лес и открытая терраса на уровне крон деревьев — бесспорно, аппетит лучше просыпается на свежем воздухе. В гриль-ресторане для начала обращаем внимание на собственно блюда на гриле: бургеры, стейк из лосося или цыпленка-корнишон. А потом уже заглядываем в другие разделы.